https://ria.ru/20250114/kabel-1993573846.html

Еще один кабель между Швецией и Финляндией получил повреждения

Еще один кабель между Швецией и Финляндией получил повреждения - РИА Новости, 14.01.2025

Еще один кабель между Швецией и Финляндией получил повреждения

Еще один подводный кабель между Швецией и Финляндией в Балтийском море получил повреждения в результате неизвестных причин, сообщила шведская телекомпания SVT... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T06:32:00+03:00

2025-01-14T06:32:00+03:00

2025-01-14T15:27:00+03:00

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балтийское море

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Еще один подводный кабель между Швецией и Финляндией в Балтийском море получил повреждения в результате неизвестных причин, сообщила шведская телекомпания SVT со ссылкой на слова министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина."Сегодня мы можем вам сказать, что установлены имеющиеся следы волочения от якоря", — сказал Болин.Министр по делам гражданской обороны королевства Карл-Оскар Болин допустил причастность морского судна к инциденту, но отказался утверждать, что это произошло намеренно.Двадцать пятого декабря линия электропередачи Estlink 2, соединяющая Финляндию и Эстонию, отключилась. Полиция Финляндии предполагает, что судно Eagle S, зарегистрированное под флагом Островов Кука, повредило провод, зацепив его якорем. Финская таможня бездоказательно утверждает, что это судно может быть связано с перевозкой российских энергоресурсов.Еще четыре подводных телекоммуникационных кабеля вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один связывает Финляндию с Германией.

https://ria.ru/20250103/shvetsiya-1992446802.html

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в мире, финляндия, швеция, балтийское море