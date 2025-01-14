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WSJ: ЦАХАЛ и ХАМАС завершают согласование соглашения по прекращению огня - РИА Новости, 14.01.2025
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12:44 14.01.2025 (обновлено: 12:50 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/izrail-1993629298.html
WSJ: ЦАХАЛ и ХАМАС завершают согласование соглашения по прекращению огня
WSJ: ЦАХАЛ и ХАМАС завершают согласование соглашения по прекращению огня - РИА Новости, 14.01.2025
WSJ: ЦАХАЛ и ХАМАС завершают согласование соглашения по прекращению огня
Израиль и палестинское движение ХАМАС завершают согласование условий соглашения по прекращению огня, о нем могут объявить уже 14 января, пишет газета Wall... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T12:44:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Израиль и палестинское движение ХАМАС завершают согласование условий соглашения по прекращению огня, о нем могут объявить уже 14 января, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на арабских и израильских чиновников."Израиль и ХАМАС завершают согласование условий соглашения о прекращении огня, которое может быть объявлено уже во вторник", - пишет издание со ссылкой на чиновников с обеих сторон.По их данным, стороны согласились с наиболее важными пунктами соглашения, но все еще работают над некоторыми формулировками. При этом обе стороны предупредили, что переговоры могут сорваться, как это уже случалось ранее.В понедельник портал Walla со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Израиль и посредники достигли согласия по предложенному проекту соглашения по урегулированию в секторе Газа и освобождению заложников. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что ХАМАС передало ответ на проект соглашения по сектору Газа, в котором нет каких-либо замечаний.В Дохе в настоящее время проходит раунд переговоров через посредников о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Речь идет о поэтапной сделке и освобождении сотен палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на заложников в Газе.Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 98 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 156 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 15 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.
https://ria.ru/20250112/spetsposlannik-1993302637.html
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в мире, израиль, хамас, доха, россия
В мире, Израиль, ХАМАС, Доха, Россия
WSJ: ЦАХАЛ и ХАМАС завершают согласование соглашения по прекращению огня

WSJ: Израиль и ХАМАС могут объявить о прекращении огня 14 января

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Израиль и палестинское движение ХАМАС завершают согласование условий соглашения по прекращению огня, о нем могут объявить уже 14 января, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на арабских и израильских чиновников.
"Израиль и ХАМАС завершают согласование условий соглашения о прекращении огня, которое может быть объявлено уже во вторник", - пишет издание со ссылкой на чиновников с обеих сторон.
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По их данным, стороны согласились с наиболее важными пунктами соглашения, но все еще работают над некоторыми формулировками. При этом обе стороны предупредили, что переговоры могут сорваться, как это уже случалось ранее.
В понедельник портал Walla со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Израиль и посредники достигли согласия по предложенному проекту соглашения по урегулированию в секторе Газа и освобождению заложников. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что ХАМАС передало ответ на проект соглашения по сектору Газа, в котором нет каких-либо замечаний.
В Дохе в настоящее время проходит раунд переговоров через посредников о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Речь идет о поэтапной сделке и освобождении сотен палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на заложников в Газе.
Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 98 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 156 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 15 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.
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