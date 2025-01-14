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В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 14.01.2025
В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги сработали в ряде районов центра Израиля, включая Тель-Авив, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T04:17:00+03:00
2025-01-14T04:17:00+03:00
2025-01-14T04:17:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 янв - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги сработали в ряде районов центра Израиля, включая Тель-Авив, передает корреспондент РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что сигнал тревоги был активирован в связи с пуском ракеты из Йемена.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, тель-авив
В мире, Йемен, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Тель-Авив
В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги
В нескольких районах Тель-Авива сработали сирены воздушной тревоги