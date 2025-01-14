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В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги

В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 14.01.2025

В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги сработали в ряде районов центра Израиля, включая Тель-Авив, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T04:17:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 янв - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги сработали в ряде районов центра Израиля, включая Тель-Авив, передает корреспондент РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что сигнал тревоги был активирован в связи с пуском ракеты из Йемена.

https://ria.ru/20250113/vvs-1993542107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йемен, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, тель-авив