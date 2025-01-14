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В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 14.01.2025
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04:17 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/izrail-1993569231.html
В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 14.01.2025
В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги сработали в ряде районов центра Израиля, включая Тель-Авив, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T04:17:00+03:00
2025-01-14T04:17:00+03:00
в мире
йемен
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израиль
тель-авив
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 янв - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги сработали в ряде районов центра Израиля, включая Тель-Авив, передает корреспондент РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что сигнал тревоги был активирован в связи с пуском ракеты из Йемена.
https://ria.ru/20250113/vvs-1993542107.html
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в мире, йемен, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, тель-авив
В мире, Йемен, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Тель-Авив
В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги

В нескольких районах Тель-Авива сработали сирены воздушной тревоги

© AP PhotoРабота израильской системы ПРО
Работа израильской системы ПРО - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo
Работа израильской системы ПРО. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 янв - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги сработали в ряде районов центра Израиля, включая Тель-Авив, передает корреспондент РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что сигнал тревоги был активирован в связи с пуском ракеты из Йемена.
Израильская система ПВО - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную из Йемена
Вчера, 20:30
 
В миреЙеменОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ИзраильТель-Авив
 
 
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