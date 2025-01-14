https://ria.ru/20250114/iran-1993640091.html

Лавров рассказал о договоре о партнерстве между Россией и Ираном

Лавров рассказал о договоре о партнерстве между Россией и Ираном - РИА Новости, 14.01.2025

Лавров рассказал о договоре о партнерстве между Россией и Ираном

Договор о всеобъемлющем партнерстве, который подпишут президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в Москве, не направлен против какой-либо другой... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T13:25:00+03:00

2025-01-14T13:25:00+03:00

2025-01-14T13:30:00+03:00

россия

иран

москва

владимир путин

масуд пезешкиан

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993635751_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_b2b1968622060c6a51961ce68d48f11a.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем партнерстве, который подпишут президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в Москве, не направлен против какой-либо другой страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Данный договор, как, кстати, и наш договор с КНДР, не направлен против какой бы то ни было страны и носит конструктивный характер, нацелен на то, чтобы укреплять способности России и Ирана в различных частях света, способности к тому, чтобы лучше развивать экономику, решать социальные вопросы и обеспечивать надежно обороноспособность", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подпишут после переговоров 17 января Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщила пресс-служба Кремля.

https://ria.ru/20250113/iran-1993411486.html

россия

иран

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, иран, москва, владимир путин, масуд пезешкиан, сергей лавров