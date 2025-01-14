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Лавров рассказал о договоре о партнерстве между Россией и Ираном - РИА Новости, 14.01.2025
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13:25 14.01.2025 (обновлено: 13:30 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/iran-1993640091.html
Лавров рассказал о договоре о партнерстве между Россией и Ираном
Лавров рассказал о договоре о партнерстве между Россией и Ираном - РИА Новости, 14.01.2025
Лавров рассказал о договоре о партнерстве между Россией и Ираном
Договор о всеобъемлющем партнерстве, который подпишут президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в Москве, не направлен против какой-либо другой... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:25:00+03:00
2025-01-14T13:30:00+03:00
россия
иран
москва
владимир путин
масуд пезешкиан
сергей лавров
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем партнерстве, который подпишут президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в Москве, не направлен против какой-либо другой страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Данный договор, как, кстати, и наш договор с КНДР, не направлен против какой бы то ни было страны и носит конструктивный характер, нацелен на то, чтобы укреплять способности России и Ирана в различных частях света, способности к тому, чтобы лучше развивать экономику, решать социальные вопросы и обеспечивать надежно обороноспособность", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подпишут после переговоров 17 января Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщила пресс-служба Кремля.
https://ria.ru/20250113/iran-1993411486.html
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россия, иран, москва, владимир путин, масуд пезешкиан, сергей лавров
Россия, Иран, Москва, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Сергей Лавров
Лавров рассказал о договоре о партнерстве между Россией и Ираном

Лавров: договор о партнерстве с Ираном не направлен против других стран

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем партнерстве, который подпишут президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в Москве, не направлен против какой-либо другой страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Данный договор, как, кстати, и наш договор с КНДР, не направлен против какой бы то ни было страны и носит конструктивный характер, нацелен на то, чтобы укреплять способности России и Ирана в различных частях света, способности к тому, чтобы лучше развивать экономику, решать социальные вопросы и обеспечивать надежно обороноспособность", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подпишут после переговоров 17 января Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщила пресс-служба Кремля.
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Посол в Москве раскрыл детали договора о сотрудничестве России и Ирана
Вчера, 08:11
 
РоссияИранМоскваВладимир ПутинМасуд ПезешкианСергей Лавров
 
 
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