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Переговоры Путина с президентом Ирана пройдут в Кремле - РИА Новости, 14.01.2025
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12:10 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/iran-1993618023.html
Переговоры Путина с президентом Ирана пройдут в Кремле
Переговоры Путина с президентом Ирана пройдут в Кремле - РИА Новости, 14.01.2025
Переговоры Путина с президентом Ирана пройдут в Кремле
Переговоры президента РФ Владмиира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, которые запланированы на пятницу, пройдут в Кремле, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T12:10:00+03:00
2025-01-14T12:10:00+03:00
политика
россия
иран
москва
масуд пезешкиан
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владмиира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, которые запланированы на пятницу, пройдут в Кремле, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Они пройдут в Москве, в Кремле", - сказал Песков, отвечая на вопрос о месте проведения переговоров Путина и Пезешкиана. Ранее в Кремле сообщили, что в пятницу, 17 января состоятся переговоры Путина и Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров Путин и Пезешкиан подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ.
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политика, россия, иран, москва, масуд пезешкиан, дмитрий песков
Политика, Россия, Иран, Москва, Масуд Пезешкиан, Дмитрий Песков
Переговоры Путина с президентом Ирана пройдут в Кремле

Песков: переговоры Путина и президента Ирана Пезешкиана пройдут в Кремле

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владмиира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, которые запланированы на пятницу, пройдут в Кремле, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Они пройдут в Москве, в Кремле", - сказал Песков, отвечая на вопрос о месте проведения переговоров Путина и Пезешкиана.
Ранее в Кремле сообщили, что в пятницу, 17 января состоятся переговоры Путина и Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров Путин и Пезешкиан подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ.
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Посол в Москве раскрыл детали договора о сотрудничестве России и Ирана
Вчера, 08:11
 
ПолитикаРоссияИранМоскваМасуд ПезешкианДмитрий Песков
 
 
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