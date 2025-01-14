https://ria.ru/20250114/iran-1993618023.html

Переговоры Путина с президентом Ирана пройдут в Кремле

Переговоры Путина с президентом Ирана пройдут в Кремле - РИА Новости, 14.01.2025

Переговоры Путина с президентом Ирана пройдут в Кремле

Переговоры президента РФ Владмиира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, которые запланированы на пятницу, пройдут в Кремле, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T12:10:00+03:00

2025-01-14T12:10:00+03:00

2025-01-14T12:10:00+03:00

политика

россия

иран

москва

масуд пезешкиан

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977574335_27:0:2999:1672_1920x0_80_0_0_52a0ca872d7f7b65db9508ca18630740.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владмиира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, которые запланированы на пятницу, пройдут в Кремле, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Они пройдут в Москве, в Кремле", - сказал Песков, отвечая на вопрос о месте проведения переговоров Путина и Пезешкиана. Ранее в Кремле сообщили, что в пятницу, 17 января состоятся переговоры Путина и Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров Путин и Пезешкиан подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ.

https://ria.ru/20250113/iran-1993411486.html

россия

иран

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, иран, москва, масуд пезешкиан, дмитрий песков