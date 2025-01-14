https://ria.ru/20250114/iran-1993570554.html

Иранский парламентарий оценил перспективы союза с Россией

Иранский парламентарий оценил перспективы союза с Россией - РИА Новости, 14.01.2025

Иранский парламентарий оценил перспективы союза с Россией

Иран и Россия могут вдохновить других создать более сильную коалицию против Запада, заявил РИА Новости замглавы иранской парламентской комиссии по экономическим РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T04:45:00+03:00

2025-01-14T04:45:00+03:00

2025-01-14T04:45:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 14 янв – РИА Новости. Иран и Россия могут вдохновить других создать более сильную коалицию против Запада, заявил РИА Новости замглавы иранской парламентской комиссии по экономическим вопросам Джаафар Кадери. "Этот союз также может вдохновить другие государства, находящиеся также под санкционным давлением США, помочь создать более сильную коалицию против западных стран", - сказал Кадери. Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам посла Ирана в Москве Казема Джалали, договор, включающий в себя в том числе пункт об уважении к территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и реализуется в целях сбалансированного сотрудничества двух стран. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения. В декабре минувшего года Джалали сообщил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит российскую столицу 17 января и в ходе своего визита подпишет договор, который призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.

https://ria.ru/20250113/iran-1993411486.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, россия, москва, казем джалали, масуд пезешкиан