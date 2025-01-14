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Иранский парламентарий оценил перспективы союза с Россией - РИА Новости, 14.01.2025
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04:45 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/iran-1993570554.html
Иранский парламентарий оценил перспективы союза с Россией
Иранский парламентарий оценил перспективы союза с Россией - РИА Новости, 14.01.2025
Иранский парламентарий оценил перспективы союза с Россией
Иран и Россия могут вдохновить других создать более сильную коалицию против Запада, заявил РИА Новости замглавы иранской парламентской комиссии по экономическим РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T04:45:00+03:00
2025-01-14T04:45:00+03:00
в мире
иран
россия
москва
казем джалали
масуд пезешкиан
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ТЕГЕРАН, 14 янв – РИА Новости. Иран и Россия могут вдохновить других создать более сильную коалицию против Запада, заявил РИА Новости замглавы иранской парламентской комиссии по экономическим вопросам Джаафар Кадери. "Этот союз также может вдохновить другие государства, находящиеся также под санкционным давлением США, помочь создать более сильную коалицию против западных стран", - сказал Кадери. Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам посла Ирана в Москве Казема Джалали, договор, включающий в себя в том числе пункт об уважении к территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и реализуется в целях сбалансированного сотрудничества двух стран. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения. В декабре минувшего года Джалали сообщил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит российскую столицу 17 января и в ходе своего визита подпишет договор, который призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.
https://ria.ru/20250113/iran-1993411486.html
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в мире, иран, россия, москва, казем джалали, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Россия, Москва, Казем Джалали, Масуд Пезешкиан
Иранский парламентарий оценил перспективы союза с Россией

Кадери: Иран и Россия могут вдохновить создать сильную коалицию против Запада

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 14 янв – РИА Новости. Иран и Россия могут вдохновить других создать более сильную коалицию против Запада, заявил РИА Новости замглавы иранской парламентской комиссии по экономическим вопросам Джаафар Кадери.
"Этот союз также может вдохновить другие государства, находящиеся также под санкционным давлением США, помочь создать более сильную коалицию против западных стран", - сказал Кадери.
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Посол в Москве раскрыл детали договора о сотрудничестве России и Ирана
Вчера, 08:11
Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам посла Ирана в Москве Казема Джалали, договор, включающий в себя в том числе пункт об уважении к территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и реализуется в целях сбалансированного сотрудничества двух стран. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения.
В декабре минувшего года Джалали сообщил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит российскую столицу 17 января и в ходе своего визита подпишет договор, который призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
В Иране допустили подписание стратегического договора с Россией в январе
23 декабря 2024, 11:07
 
В миреИранРоссияМоскваКазем ДжалалиМасуд Пезешкиан
 
 
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