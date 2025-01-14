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"Он не понял". СМИ рассказали о роковой ошибке Зеленского - РИА Новости, 14.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:52 14.01.2025 (обновлено: 16:23 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/infobrics-1993598281.html
"Он не понял". СМИ рассказали о роковой ошибке Зеленского
"Он не понял". СМИ рассказали о роковой ошибке Зеленского - РИА Новости, 14.01.2025
"Он не понял". СМИ рассказали о роковой ошибке Зеленского
Владимир Зеленский ошибся, когда назначил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании, так как это лишь усилило оппозицию и шансы последнего... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T10:52:00+03:00
2025-01-14T16:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
валерий залужный
великобритания
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский ошибся, когда назначил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании, так как это лишь усилило оппозицию и шансы последнего баллотироваться в президенты Украины, пишет InfoBrics."В Лондоне Залужный стал еще ближе к реальным "лицам, принимающим решения", курирующим киевский режим. Имея прямой контакт с британскими чиновниками, Залужный укрепил свою позицию возможного кандидата на замену Зеленскому. &lt;…&gt; Зеленский не понял, что намерение заменить его исходит именно от западных стран, таких как Великобритания, которые надеются, что к власти придет более сильный и популярный лидер, который возобновит общественную поддержку войны", — говорится в материале.Отмечается, что Зеленский пытается вернуть контроль над ситуацией политическими репрессиями, но это лишь уменьшает его поддержку среди населения и за границей."Очевидно, что с Залужным в Лондоне оппозиционное лобби усилится. &lt;…&gt; Шантажируя Залужного, нелегитимный украинский президент еще больше ухудшает свое собственное политическое положение, давая всем понять, что он остается у власти только силой, не веря в победу путем народного голосования", — подчеркивается в статье.Как сообщило в январе украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники, Владимир Зеленский принял решение баллотироваться на второй срок — при условии, что экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
https://ria.ru/20250114/zelenskiy-1993564411.html
https://ria.ru/20250114/peregovory-1993570837.html
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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Великобритания
"Он не понял". СМИ рассказали о роковой ошибке Зеленского

InfoBrics: отправкой Залужного в Британию Зеленский усилил оппозицию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский ошибся, когда назначил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании, так как это лишь усилило оппозицию и шансы последнего баллотироваться в президенты Украины, пишет InfoBrics.
Лондоне Залужный стал еще ближе к реальным "лицам, принимающим решения", курирующим киевский режим. Имея прямой контакт с британскими чиновниками, Залужный укрепил свою позицию возможного кандидата на замену Зеленскому. <…> Зеленский не понял, что намерение заменить его исходит именно от западных стран, таких как Великобритания, которые надеются, что к власти придет более сильный и популярный лидер, который возобновит общественную поддержку войны", — говорится в материале.
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Отмечается, что Зеленский пытается вернуть контроль над ситуацией политическими репрессиями, но это лишь уменьшает его поддержку среди населения и за границей.
"Очевидно, что с Залужным в Лондоне оппозиционное лобби усилится. <…> Шантажируя Залужного, нелегитимный украинский президент еще больше ухудшает свое собственное политическое положение, давая всем понять, что он остается у власти только силой, не веря в победу путем народного голосования", — подчеркивается в статье.
Как сообщило в январе украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники, Владимир Зеленский принял решение баллотироваться на второй срок — при условии, что экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВеликобритания
 
 
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