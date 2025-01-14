https://ria.ru/20250114/infobrics-1993598281.html

"Он не понял". СМИ рассказали о роковой ошибке Зеленского

"Он не понял". СМИ рассказали о роковой ошибке Зеленского - РИА Новости, 14.01.2025

"Он не понял". СМИ рассказали о роковой ошибке Зеленского

Владимир Зеленский ошибся, когда назначил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании, так как это лишь усилило оппозицию и шансы последнего... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T10:52:00+03:00

2025-01-14T10:52:00+03:00

2025-01-14T16:23:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский ошибся, когда назначил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании, так как это лишь усилило оппозицию и шансы последнего баллотироваться в президенты Украины, пишет InfoBrics."В Лондоне Залужный стал еще ближе к реальным "лицам, принимающим решения", курирующим киевский режим. Имея прямой контакт с британскими чиновниками, Залужный укрепил свою позицию возможного кандидата на замену Зеленскому. <…> Зеленский не понял, что намерение заменить его исходит именно от западных стран, таких как Великобритания, которые надеются, что к власти придет более сильный и популярный лидер, который возобновит общественную поддержку войны", — говорится в материале.Отмечается, что Зеленский пытается вернуть контроль над ситуацией политическими репрессиями, но это лишь уменьшает его поддержку среди населения и за границей."Очевидно, что с Залужным в Лондоне оппозиционное лобби усилится. <…> Шантажируя Залужного, нелегитимный украинский президент еще больше ухудшает свое собственное политическое положение, давая всем понять, что он остается у власти только силой, не веря в победу путем народного голосования", — подчеркивается в статье.Как сообщило в январе украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники, Владимир Зеленский принял решение баллотироваться на второй срок — при условии, что экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".

https://ria.ru/20250114/zelenskiy-1993564411.html

https://ria.ru/20250114/peregovory-1993570837.html

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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, великобритания