https://ria.ru/20250114/indija-1993557506.html

Индия отказалась принимать попавшие под санкции США танкеры

Индия отказалась принимать попавшие под санкции США танкеры - РИА Новости, 14.01.2025

Индия отказалась принимать попавшие под санкции США танкеры

Индия не станет принимать нефтяные танкеры, попавшие под американские санкции, утверждает агентство Блумберг, ссылаясь на неназванного высокопоставленного... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T00:08:00+03:00

2025-01-14T00:08:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Индия не станет принимать нефтяные танкеры, попавшие под американские санкции, утверждает агентство Блумберг, ссылаясь на неназванного высокопоставленного индийского чиновника. США ранее ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке. "Индия планирует отказаться принимать нефтяные танкеры, попавшие под санкции США за их роль в перевозке грузов для России", — утверждает агентство. По данным Блумберг, это не коснется судов, зафрахтованных до 10 января, при условии, что они будут разгружены к 12 марта.

https://ria.ru/20250113/kreml-1993453536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, индия, москва, в мире