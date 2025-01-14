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Индия отказалась принимать попавшие под санкции США танкеры - РИА Новости, 14.01.2025
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00:08 14.01.2025 (обновлено: 09:37 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/indija-1993557506.html
Индия отказалась принимать попавшие под санкции США танкеры
Индия отказалась принимать попавшие под санкции США танкеры - РИА Новости, 14.01.2025
Индия отказалась принимать попавшие под санкции США танкеры
Индия не станет принимать нефтяные танкеры, попавшие под американские санкции, утверждает агентство Блумберг, ссылаясь на неназванного высокопоставленного... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T00:08:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Индия не станет принимать нефтяные танкеры, попавшие под американские санкции, утверждает агентство Блумберг, ссылаясь на неназванного высокопоставленного индийского чиновника. США ранее ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке. "Индия планирует отказаться принимать нефтяные танкеры, попавшие под санкции США за их роль в перевозке грузов для России", — утверждает агентство. По данным Блумберг, это не коснется судов, зафрахтованных до 10 января, при условии, что они будут разгружены к 12 марта.
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Индия отказалась принимать попавшие под санкции США танкеры

Блумберг: Индия не будет принимать нефтяные танкеры, попавшие под санкции США

© AP Photo / Rafiq MaqboolПорт города Мумбаи, Индия
Порт города Мумбаи, Индия - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Порт города Мумбаи, Индия. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Индия не станет принимать нефтяные танкеры, попавшие под американские санкции, утверждает агентство Блумберг, ссылаясь на неназванного высокопоставленного индийского чиновника.
США ранее ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
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"Индия планирует отказаться принимать нефтяные танкеры, попавшие под санкции США за их роль в перевозке грузов для России", — утверждает агентство.
По данным Блумберг, это не коснется судов, зафрахтованных до 10 января, при условии, что они будут разгружены к 12 марта.
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