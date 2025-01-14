Индия отказалась принимать попавшие под санкции США танкеры
Блумберг: Индия не будет принимать нефтяные танкеры, попавшие под санкции США
© AP Photo / Rafiq MaqboolПорт города Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Порт города Мумбаи, Индия. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Индия не станет принимать нефтяные танкеры, попавшие под американские санкции, утверждает агентство Блумберг, ссылаясь на неназванного высокопоставленного индийского чиновника.
США ранее ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
"Индия планирует отказаться принимать нефтяные танкеры, попавшие под санкции США за их роль в перевозке грузов для России", — утверждает агентство.
По данным Блумберг, это не коснется судов, зафрахтованных до 10 января, при условии, что они будут разгружены к 12 марта.
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