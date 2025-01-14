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США нужно модернизировать ядерную триаду, заявил кандидат в шефы Пентагона - РИА Новости, 14.01.2025
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18:57 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/hegset-1993716364.html
США нужно модернизировать ядерную триаду, заявил кандидат в шефы Пентагона
США нужно модернизировать ядерную триаду, заявил кандидат в шефы Пентагона - РИА Новости, 14.01.2025
США нужно модернизировать ядерную триаду, заявил кандидат в шефы Пентагона
США требуется модернизация ядерной триады, поскольку от ее возможностей, в конечном счете, зависит выживание страны, заявил кандидат на пост главы Пентагона... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T18:57:00+03:00
2025-01-14T18:57:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. США требуется модернизация ядерной триады, поскольку от ее возможностей, в конечном счете, зависит выживание страны, заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет. "В конечном итоге, наше сдерживание, наше выживание зависят от возможностей, восприятия и реальных средств нашей ядерной триады, мы должны инвестировать в ее модернизацию для защиты", - сказал он на слушаниях в сенате. Хегсет также согласился с утверждением, что предотвращение возможной ядерной атаки противника - наивысший приоритет США.
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в мире, сша, министерство обороны сша
В мире, США, Министерство обороны США
США нужно модернизировать ядерную триаду, заявил кандидат в шефы Пентагона

Кандидат в шефы Пентагона: модернизация ядерной триады — вопрос выживания США

CC BY-SA 2.0 / La Citta Vita / Pentagon, aerialПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
CC BY-SA 2.0 / La Citta Vita / Pentagon, aerial
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. США требуется модернизация ядерной триады, поскольку от ее возможностей, в конечном счете, зависит выживание страны, заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет.
«
"В конечном итоге, наше сдерживание, наше выживание зависят от возможностей, восприятия и реальных средств нашей ядерной триады, мы должны инвестировать в ее модернизацию для защиты", - сказал он на слушаниях в сенате.
Хегсет также согласился с утверждением, что предотвращение возможной ядерной атаки противника - наивысший приоритет США.
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