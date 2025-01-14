https://ria.ru/20250114/hegset-1993716364.html

США нужно модернизировать ядерную триаду, заявил кандидат в шефы Пентагона

США нужно модернизировать ядерную триаду, заявил кандидат в шефы Пентагона - РИА Новости, 14.01.2025

США нужно модернизировать ядерную триаду, заявил кандидат в шефы Пентагона

США требуется модернизация ядерной триады, поскольку от ее возможностей, в конечном счете, зависит выживание страны, заявил кандидат на пост главы Пентагона... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T18:57:00+03:00

2025-01-14T18:57:00+03:00

2025-01-14T18:57:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. США требуется модернизация ядерной триады, поскольку от ее возможностей, в конечном счете, зависит выживание страны, заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет. "В конечном итоге, наше сдерживание, наше выживание зависят от возможностей, восприятия и реальных средств нашей ядерной триады, мы должны инвестировать в ее модернизацию для защиты", - сказал он на слушаниях в сенате. Хегсет также согласился с утверждением, что предотвращение возможной ядерной атаки противника - наивысший приоритет США.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, министерство обороны сша