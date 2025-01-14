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США нужно модернизировать ядерную триаду, заявил кандидат в шефы Пентагона
США нужно модернизировать ядерную триаду, заявил кандидат в шефы Пентагона - РИА Новости, 14.01.2025
США нужно модернизировать ядерную триаду, заявил кандидат в шефы Пентагона
США требуется модернизация ядерной триады, поскольку от ее возможностей, в конечном счете, зависит выживание страны, заявил кандидат на пост главы Пентагона... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T18:57:00+03:00
2025-01-14T18:57:00+03:00
2025-01-14T18:57:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. США требуется модернизация ядерной триады, поскольку от ее возможностей, в конечном счете, зависит выживание страны, заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет. "В конечном итоге, наше сдерживание, наше выживание зависят от возможностей, восприятия и реальных средств нашей ядерной триады, мы должны инвестировать в ее модернизацию для защиты", - сказал он на слушаниях в сенате. Хегсет также согласился с утверждением, что предотвращение возможной ядерной атаки противника - наивысший приоритет США.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, министерство обороны сша
В мире, США, Министерство обороны США
США нужно модернизировать ядерную триаду, заявил кандидат в шефы Пентагона
Кандидат в шефы Пентагона: модернизация ядерной триады — вопрос выживания США