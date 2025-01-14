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В Ханое начались российско-вьетнамские переговоры - РИА Новости, 14.01.2025
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09:57 14.01.2025 (обновлено: 10:40 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/hanoj-1993591551.html
В Ханое начались российско-вьетнамские переговоры
В Ханое начались российско-вьетнамские переговоры - РИА Новости, 14.01.2025
В Ханое начались российско-вьетнамские переговоры
Российско-вьетнамские переговоры с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня начались в Ханое во вторник,... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T09:57:00+03:00
2025-01-14T10:40:00+03:00
вьетнам
михаил мишустин
то лам
в мире
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ХАНОЙ, 14 янв - РИА Новости. Российско-вьетнамские переговоры с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня начались в Ханое во вторник, передает корреспондент РИА Новости. Глава российского правительства прибыл во Вьетнам с официальным визитом, он продлится 14-15 января. Ожидается, что в ходе визита российский премьер также проведет встречи и переговоры с генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама То Ламом, президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. В ходе визита российская и вьетнамская стороны планируют обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений, включая торгово-экономическое, научно-технологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и других сферах, сообщили ранее в пресс-службе кабмина.
https://ria.ru/20241024/putin-1979934057.html
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вьетнам, михаил мишустин, то лам, в мире, ханой
Вьетнам, Михаил Мишустин, То Лам, В мире, Ханой
В Ханое начались российско-вьетнамские переговоры

В Ханое начались российско-вьетнамские переговоры с участием Мишустина

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь на церемонии официальной встречи в Ханое. 14 января 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь на церемонии официальной встречи в Ханое. 14 января 2025 - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь на церемонии официальной встречи в Ханое. 14 января 2025
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ХАНОЙ, 14 янв - РИА Новости. Российско-вьетнамские переговоры с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня начались в Ханое во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Глава российского правительства прибыл во Вьетнам с официальным визитом, он продлится 14-15 января.
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Ожидается, что в ходе визита российский премьер также проведет встречи и переговоры с генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама То Ламом, президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.
В ходе визита российская и вьетнамская стороны планируют обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений, включая торгово-экономическое, научно-технологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и других сферах, сообщили ранее в пресс-службе кабмина.
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ВьетнамМихаил МишустинТо ЛамВ миреХаной
 
 
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