В Ханое начались российско-вьетнамские переговоры
В Ханое начались российско-вьетнамские переговоры с участием Мишустина
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь на церемонии официальной встречи в Ханое. 14 января 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь на церемонии официальной встречи в Ханое. 14 января 2025
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ХАНОЙ, 14 янв - РИА Новости. Российско-вьетнамские переговоры с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня начались в Ханое во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Глава российского правительства прибыл во Вьетнам с официальным визитом, он продлится 14-15 января.
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Ожидается, что в ходе визита российский премьер также проведет встречи и переговоры с генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама То Ламом, президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.
В ходе визита российская и вьетнамская стороны планируют обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений, включая торгово-экономическое, научно-технологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и других сферах, сообщили ранее в пресс-службе кабмина.
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