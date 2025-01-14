https://ria.ru/20250114/hanoj-1993591551.html

В Ханое начались российско-вьетнамские переговоры

В Ханое начались российско-вьетнамские переговоры - РИА Новости, 14.01.2025

В Ханое начались российско-вьетнамские переговоры

Российско-вьетнамские переговоры с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня начались в Ханое во вторник,... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T09:57:00+03:00

2025-01-14T09:57:00+03:00

2025-01-14T10:40:00+03:00

вьетнам

михаил мишустин

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ХАНОЙ, 14 янв - РИА Новости. Российско-вьетнамские переговоры с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня начались в Ханое во вторник, передает корреспондент РИА Новости. Глава российского правительства прибыл во Вьетнам с официальным визитом, он продлится 14-15 января. Ожидается, что в ходе визита российский премьер также проведет встречи и переговоры с генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама То Ламом, президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. В ходе визита российская и вьетнамская стороны планируют обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений, включая торгово-экономическое, научно-технологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и других сферах, сообщили ранее в пресс-службе кабмина.

https://ria.ru/20241024/putin-1979934057.html

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вьетнам

ханой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вьетнам, михаил мишустин, то лам, в мире, ханой