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Актера Воловенко оштрафовали за хулиганство в самолете - РИА Новости, 14.01.2025
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09:42 14.01.2025 (обновлено: 10:09 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/habarovsk-1993588516.html
Актера Воловенко оштрафовали за хулиганство в самолете
Актера Воловенко оштрафовали за хулиганство в самолете - РИА Новости, 14.01.2025
Актера Воловенко оштрафовали за хулиганство в самолете
Актера сериала "След" и "Папины дочки" Евгения Воловенко оштрафовали на 90 тысяч рублей за хулиганство в самолете, следующего маршрутом Москва - Хабаровск,... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T09:42:00+03:00
2025-01-14T10:09:00+03:00
происшествия
хабаровск
москва
россия
шереметьево (аэропорт)
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ХАБАРОВСК, 14 янв - РИА Новости. Актера сериала "След" и "Папины дочки" Евгения Воловенко оштрафовали на 90 тысяч рублей за хулиганство в самолете, следующего маршрутом Москва - Хабаровск, сообщили РИА Новости в Железнодорожном районном суде Хабаровска. По данным представителя суда, инцидент произошел еще в середине сентября 2024 года. Утром на борту самолета, выполняющего рейс по маршруту "Москва (Шереметьево) – Хабаровск (Новый)", находясь в салоне эконом-класса, будучи пьяным показал "свое мнимое превосходство над обществом, а также над одним из пассажиров воздушного судна". Кроме того, он без причины постоянно нажимал на кнопку вызова бортпроводника, матерился, пытался ударить по лицу пассажира, также бесцельно ходил по салону воздушного судна, пытался открыть дверь аварийного выхода борта самолета. При этом Воловенко на неоднократное требование бортпроводников прекратить себя так вести - не реагировал. После посадки самолета в аэропорту Хабаровска актера передали транспортной полиции. "Евгений Владимирович Воловенко судом назначено наказание по ст. 64 УК РФ (Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей - ниже низшего предела наказания, предусмотренного санкцией части 1 ст.213 УК РФ", - рассказала собеседница агентства, уточнив, что изначально киноактера обвинили в хулиганстве с угрозой применения насилия к гражданину. На заседании киноактер вину признал и раскаялся, отметила представитель суда. Это в том числе повлияло на смягчение приговора. Также в суде учли наличие малолетних детей у виновного и несовершеннолетнего ребенка, принесение извинений потерпевшим, возмещение потерпевшему пассажиру самолета вреда, оказание благотворительной помощи КГБУ "Хабаровский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей". Воловенко родился 4 апреля 1972 года в Калининграде. Его дебют в кино состоялся в 2004 году - в эпизодической роли курьера в фильме "32 декабря". Первую главную роль Воловенко сыграл в 2006 году в многосерийном фильме "Женские истории". В фильмографии киноактера насчитывается более 70 фильмов и телесериалов, в том числе "След", "Папины дочки", "По законам военного времени" и других.
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происшествия, хабаровск, москва, россия, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Хабаровск, Москва, Россия, Шереметьево (аэропорт)
Актера Воловенко оштрафовали за хулиганство в самолете

Актера Воловенко оштрафовали на 50 тысяч рублей за хулиганство в самолете

© ТВЦ (2018)Кадр из фильма "Тихие люди"
Кадр из фильма Тихие люди - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© ТВЦ (2018)
Кадр из фильма "Тихие люди". Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 14 янв - РИА Новости. Актера сериала "След" и "Папины дочки" Евгения Воловенко оштрафовали на 90 тысяч рублей за хулиганство в самолете, следующего маршрутом Москва - Хабаровск, сообщили РИА Новости в Железнодорожном районном суде Хабаровска.
По данным представителя суда, инцидент произошел еще в середине сентября 2024 года. Утром на борту самолета, выполняющего рейс по маршруту "Москва (Шереметьево) – Хабаровск (Новый)", находясь в салоне эконом-класса, будучи пьяным показал "свое мнимое превосходство над обществом, а также над одним из пассажиров воздушного судна". Кроме того, он без причины постоянно нажимал на кнопку вызова бортпроводника, матерился, пытался ударить по лицу пассажира, также бесцельно ходил по салону воздушного судна, пытался открыть дверь аварийного выхода борта самолета. При этом Воловенко на неоднократное требование бортпроводников прекратить себя так вести - не реагировал. После посадки самолета в аэропорту Хабаровска актера передали транспортной полиции.
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"Евгений Владимирович Воловенко судом назначено наказание по ст. 64 УК РФ (Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей - ниже низшего предела наказания, предусмотренного санкцией части 1 ст.213 УК РФ", - рассказала собеседница агентства, уточнив, что изначально киноактера обвинили в хулиганстве с угрозой применения насилия к гражданину.
На заседании киноактер вину признал и раскаялся, отметила представитель суда. Это в том числе повлияло на смягчение приговора. Также в суде учли наличие малолетних детей у виновного и несовершеннолетнего ребенка, принесение извинений потерпевшим, возмещение потерпевшему пассажиру самолета вреда, оказание благотворительной помощи КГБУ "Хабаровский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей".
Воловенко родился 4 апреля 1972 года в Калининграде. Его дебют в кино состоялся в 2004 году - в эпизодической роли курьера в фильме "32 декабря". Первую главную роль Воловенко сыграл в 2006 году в многосерийном фильме "Женские истории". В фильмографии киноактера насчитывается более 70 фильмов и телесериалов, в том числе "След", "Папины дочки", "По законам военного времени" и других.
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