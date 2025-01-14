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В Минобороны Греции заявили о росте зависимости Европы от американского СПГ - РИА Новости, 14.01.2025
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01:17 14.01.2025 (обновлено: 01:19 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/gretsija-1993561740.html
В Минобороны Греции заявили о росте зависимости Европы от американского СПГ
В Минобороны Греции заявили о росте зависимости Европы от американского СПГ - РИА Новости, 14.01.2025
В Минобороны Греции заявили о росте зависимости Европы от американского СПГ
Зависимость Европы от американского СПГ значительно возросла после решения ЕС ограничить импорт российского трубопроводного газа, ее энергетическая безопасность РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T01:17:00+03:00
2025-01-14T01:19:00+03:00
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АФИНЫ, 14 янв - РИА Новости. Зависимость Европы от американского СПГ значительно возросла после решения ЕС ограничить импорт российского трубопроводного газа, ее энергетическая безопасность может оказаться под угрозой, заявил заместитель министра национальной обороны Греции Яннис Кефалояннис. Он выступил на открытии конференции образовательной группы "Нью-Йоркский колледж" (New York College) на тему "Восточное Средиземноморье после избрания Трампа", текст выступления распространила пресс-служба минобороны. Кефалояннис затронул вопросы энергетической безопасности, греко-турецких отношений и оборонной стратегии Греции. "После двух очень сложных лет 2024 год стал годом стабилизации для энергетической системы Европейского союза. Его главным достижением за последние два года стало резкое сокращение спроса на газ - на 18% - и снижение зависимости от российского газа с 45% до 15%. Сжиженный природный газ (СПГ) продолжает играть важнейшую роль в обеспечении энергетической безопасности в регионе ЮВЕ и Восточного Средиземноморья", - сказал замминистра обороны. По его словам, одной из важнейших вех для Греции, имеющей большое геополитическое значение, стало введение в эксплуатацию терминала СПГ в Александруполисе в октябре 2024 года. "Зависимость ЕС от американского СПГ значительно возросла в последние годы, особенно после начала войны на Украине и решения ЕС добровольно ограничить импорт российского газа по трубопроводам, в рамках своей политики по отказу от него к 2027 году. Администрация президента (США Джо) Байдена временно "заморозила" решения об экспорте СПГ, что поставило под вопрос возможность его поставки из США в ближайшем будущем. Однако ожидается, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом изменит траекторию энергетической политики США в отношении Европы, сделав больший упор на ископаемое топливо, что приведет к росту добычи сланцевой нефти и газа внутри страны, а также экспорта СПГ", - сказал Кефалояннис. "Европейские аналитики считают, что новая администрация США, скорее всего, будет использовать поставки СПГ в качестве инструмента давления на Европу. Ожидается, что она будет стремиться расширить инфраструктуру СПГ в США и увеличить экспорт в ЕС, что создаст больший риск зависимости, поскольку Европа запрограммировано отказывается от российского газа. Это поставит под угрозу энергетическую безопасность ЕС, создав новую зависимость от единственного поставщика", - сказал Кефалояннис. По его словам, по этой причине ЕС пытается постепенно устранить сильную зависимость от газа, чтобы стать более устойчивым к геоэкономическим угрозам и колебаниям цен. "Его цель - чтобы к 2040 году почти половина его экономической деятельности зависела от зеленой электроэнергии", - сказал чиновник. Говоря о Греции, Кефалояннис сказал, что в Восточном Средиземноморье Греция разрабатывает знаковые зеленые проекты по объединению электросетей со своими стратегическими партнерами в регионе, такими как Египет, Кипр, Израиль и Саудовская Аравия. "Типичным примером является проект объединения электросетей Греция-Египет (GREGY), который предусматривает электрическое соединение египетской и греческой электросистем посредством двух пар подводных кабелей и высоковольтной линии постоянного тока протяженностью 954 километра от египетского Вади-эль-Натрун до Аттики", - сказал Кефалояннис.
https://ria.ru/20241230/gretsiya-1992041348.html
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греция, сша, европа, дональд трамп, евросоюз, в мире
Греция, США, Европа, Дональд Трамп, Евросоюз, В мире
В Минобороны Греции заявили о росте зависимости Европы от американского СПГ

Замминистра обороны Греции: после отказа от российского газа ЕС зависит от США

© РИА Новости / СомовАфины
Афины - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Сомов
Афины. Архивное фото
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АФИНЫ, 14 янв - РИА Новости. Зависимость Европы от американского СПГ значительно возросла после решения ЕС ограничить импорт российского трубопроводного газа, ее энергетическая безопасность может оказаться под угрозой, заявил заместитель министра национальной обороны Греции Яннис Кефалояннис.
Он выступил на открытии конференции образовательной группы "Нью-Йоркский колледж" (New York College) на тему "Восточное Средиземноморье после избрания Трампа", текст выступления распространила пресс-служба минобороны. Кефалояннис затронул вопросы энергетической безопасности, греко-турецких отношений и оборонной стратегии Греции.
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"После двух очень сложных лет 2024 год стал годом стабилизации для энергетической системы Европейского союза. Его главным достижением за последние два года стало резкое сокращение спроса на газ - на 18% - и снижение зависимости от российского газа с 45% до 15%. Сжиженный природный газ (СПГ) продолжает играть важнейшую роль в обеспечении энергетической безопасности в регионе ЮВЕ и Восточного Средиземноморья", - сказал замминистра обороны.
По его словам, одной из важнейших вех для Греции, имеющей большое геополитическое значение, стало введение в эксплуатацию терминала СПГ в Александруполисе в октябре 2024 года.
"Зависимость ЕС от американского СПГ значительно возросла в последние годы, особенно после начала войны на Украине и решения ЕС добровольно ограничить импорт российского газа по трубопроводам, в рамках своей политики по отказу от него к 2027 году. Администрация президента (США Джо) Байдена временно "заморозила" решения об экспорте СПГ, что поставило под вопрос возможность его поставки из США в ближайшем будущем. Однако ожидается, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом изменит траекторию энергетической политики США в отношении Европы, сделав больший упор на ископаемое топливо, что приведет к росту добычи сланцевой нефти и газа внутри страны, а также экспорта СПГ", - сказал Кефалояннис.
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"Европейские аналитики считают, что новая администрация США, скорее всего, будет использовать поставки СПГ в качестве инструмента давления на Европу. Ожидается, что она будет стремиться расширить инфраструктуру СПГ в США и увеличить экспорт в ЕС, что создаст больший риск зависимости, поскольку Европа запрограммировано отказывается от российского газа. Это поставит под угрозу энергетическую безопасность ЕС, создав новую зависимость от единственного поставщика", - сказал Кефалояннис.
По его словам, по этой причине ЕС пытается постепенно устранить сильную зависимость от газа, чтобы стать более устойчивым к геоэкономическим угрозам и колебаниям цен.
"Его цель - чтобы к 2040 году почти половина его экономической деятельности зависела от зеленой электроэнергии", - сказал чиновник.
Говоря о Греции, Кефалояннис сказал, что в Восточном Средиземноморье Греция разрабатывает знаковые зеленые проекты по объединению электросетей со своими стратегическими партнерами в регионе, такими как Египет, Кипр, Израиль и Саудовская Аравия. "Типичным примером является проект объединения электросетей Греция-Египет (GREGY), который предусматривает электрическое соединение египетской и греческой электросистем посредством двух пар подводных кабелей и высоковольтной линии постоянного тока протяженностью 954 километра от египетского Вади-эль-Натрун до Аттики", - сказал Кефалояннис.
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