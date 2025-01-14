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Госдума в I чтении приняла законопроект о продлении программы маткапитала - РИА Новости, 14.01.2025
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14:17 14.01.2025 (обновлено: 14:51 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/gosduma-1993656884.html
Госдума в I чтении приняла законопроект о продлении программы маткапитала
Госдума в I чтении приняла законопроект о продлении программы маткапитала - РИА Новости, 14.01.2025
Госдума в I чтении приняла законопроект о продлении программы маткапитала
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:17:00+03:00
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вячеслав володин
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общество
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.В настоящее время период действия программы маткапитала — по 31 декабря 2026 года. Законопроект был внесен в Думу правительством РФ 19 декабря 2024 года. Согласно пояснительной записке к законопроекту, правительство РФ прогнозирует, что примерно 4,9 миллиона семей приобретут право на материнский капитал в 2027-2030 годах. Кроме того, отмечается, что, по оценке кабмина, на реализацию программы маткапитала в этот период понадобится около 2,8 триллиона рублей. Председатель ГД Вячеслав Володин ранее отмечал, что парламентариям необходимо сделать все, чтобы завершить законодательное обеспечение задач, поставленных президентом РФ Федеральному собранию. Он обращал внимание правительства на то, что в этой части недорабатывают Министерство труда и социальной защиты и Министерство экономического развития, в связи с чем Володин отмечал необходимость ускорения внесения необходимых законопроектов. Спикер обратил внимание на то, что необходимо ускорить такую меру поддержки, как продление программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.Также он обращался к профильным комитетам ГД для активизации работы.По словам председателя ГД, от выполнения послания президента Федеральному собранию многое зависит. Но самое главное — зависит, насколько быстро получится достигнуть целей, поставленных президентом, отмечал Володин.
https://ria.ru/20241014/matkapital-1977900468.html
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россия, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Госдума в I чтении приняла законопроект о продлении программы маткапитала

Госдума приняла в I чтении проект о продлении программы маткапитала до 2030 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.
В настоящее время период действия программы маткапитала — по 31 декабря 2026 года.
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Законопроект был внесен в Думу правительством РФ 19 декабря 2024 года.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, правительство РФ прогнозирует, что примерно 4,9 миллиона семей приобретут право на материнский капитал в 2027-2030 годах. Кроме того, отмечается, что, по оценке кабмина, на реализацию программы маткапитала в этот период понадобится около 2,8 триллиона рублей.
Председатель ГД Вячеслав Володин ранее отмечал, что парламентариям необходимо сделать все, чтобы завершить законодательное обеспечение задач, поставленных президентом РФ Федеральному собранию. Он обращал внимание правительства на то, что в этой части недорабатывают Министерство труда и социальной защиты и Министерство экономического развития, в связи с чем Володин отмечал необходимость ускорения внесения необходимых законопроектов. Спикер обратил внимание на то, что необходимо ускорить такую меру поддержки, как продление программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.
Также он обращался к профильным комитетам ГД для активизации работы.
По словам председателя ГД, от выполнения послания президента Федеральному собранию многое зависит. Но самое главное — зависит, насколько быстро получится достигнуть целей, поставленных президентом, отмечал Володин.
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РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФОбщество
 
 
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