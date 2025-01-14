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В Госдуме открыли весеннюю сессию - РИА Новости, 14.01.2025
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13:02 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/gosduma-1993636282.html
В Госдуме открыли весеннюю сессию
В Госдуме открыли весеннюю сессию - РИА Новости, 14.01.2025
В Госдуме открыли весеннюю сессию
В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание весенней сессии 2025 года, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:02:00+03:00
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политика
вячеслав володин
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание весенней сессии 2025 года, передает корреспондент РИА Новости. Первое заседание весенней сессии открылось под гимн Российской Федерации. На заседании выступит спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители думских фракций. Также в ходе пленарного заседания парламентарии должны утвердить программу законопроектной работы на сессию и календарь рассмотрения вопросов на январь.
https://ria.ru/20250114/volodin-1993635425.html
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политика, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В Госдуме открыли весеннюю сессию

В Госдуме началось первое пленарное заседание весенней сессии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание весенней сессии 2025 года, передает корреспондент РИА Новости.
Первое заседание весенней сессии открылось под гимн Российской Федерации. На заседании выступит спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители думских фракций.
Также в ходе пленарного заседания парламентарии должны утвердить программу законопроектной работы на сессию и календарь рассмотрения вопросов на январь.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Володин обсудил с Путиным планы работы Госдумы в весеннюю сессию
13:00
 
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