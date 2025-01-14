https://ria.ru/20250114/gosduma-1993636282.html
В Госдуме открыли весеннюю сессию
В Госдуме открыли весеннюю сессию - РИА Новости, 14.01.2025
В Госдуме открыли весеннюю сессию
В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание весенней сессии 2025 года, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:02:00+03:00
2025-01-14T13:02:00+03:00
2025-01-14T13:02:00+03:00
политика
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание весенней сессии 2025 года, передает корреспондент РИА Новости. Первое заседание весенней сессии открылось под гимн Российской Федерации. На заседании выступит спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители думских фракций. Также в ходе пленарного заседания парламентарии должны утвердить программу законопроектной работы на сессию и календарь рассмотрения вопросов на январь.
https://ria.ru/20250114/volodin-1993635425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В Госдуме открыли весеннюю сессию
В Госдуме началось первое пленарное заседание весенней сессии