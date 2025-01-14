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В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на "Турецкий поток" - РИА Новости, 14.01.2025
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08:48 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/gosduma-1993580418.html
В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на "Турецкий поток"
В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на "Турецкий поток" - РИА Новости, 14.01.2025
В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на "Турецкий поток"
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал атаку ВСУ на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток"... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T08:48:00+03:00
2025-01-14T08:48:00+03:00
михаил шеремет
турецкий поток
госдума рф
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал атаку ВСУ на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" энергетическим терроризмом. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим в субботу предпринял попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны, все БПЛА были сбиты. Станция подает газ в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме, сбоев в работе не допущено. "Режим (Владимира) Зеленского перешел к энергетическом терроризму, пытаясь по указке из Вашингтона цинично укусить руки тех, кто кормил его в Евросоюзе долгие годы, так как целью атаки украинских боевиков было прекращение поставок газа в европейские страны", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, европейские союзники Зеленского сегодня находятся в состоянии непреодолимого шока от его выходок. "Маски все сброшены, теперь европейцы понимают, какую змею они пригрели на своей груди", - сказал депутат.
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михаил шеремет, турецкий поток, госдума рф, политика
Михаил Шеремет, Турецкий поток, Госдума РФ, Политика
В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на "Турецкий поток"

Депутат Шеремет назвал атаку ВСУ на "Турецкий поток" энергетическим терроризмом

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал атаку ВСУ на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" энергетическим терроризмом.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим в субботу предпринял попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны, все БПЛА были сбиты. Станция подает газ в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме, сбоев в работе не допущено.
"Режим (Владимира) Зеленского перешел к энергетическом терроризму, пытаясь по указке из Вашингтона цинично укусить руки тех, кто кормил его в Евросоюзе долгие годы, так как целью атаки украинских боевиков было прекращение поставок газа в европейские страны", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, европейские союзники Зеленского сегодня находятся в состоянии непреодолимого шока от его выходок.
"Маски все сброшены, теперь европейцы понимают, какую змею они пригрели на своей груди", - сказал депутат.
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Политолог прокомментировал атаку ВСУ на станцию "Турецкого потока"
06:07
 
Михаил ШереметТурецкий потокГосдума РФПолитика
 
 
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