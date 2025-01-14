https://ria.ru/20250114/gorlovka-1993740705.html
При атаках ВСУ по Горловке погибли два человека
При атаках ВСУ по Горловке погибли два человека - РИА Новости, 14.01.2025
При атаках ВСУ по Горловке погибли два человека
Два человека погибли, еще пять получили ранения в результате вооруженной агрессии со стороны ВСУ по Горловке во вторник, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T21:58:00+03:00
2025-01-14T21:58:00+03:00
2025-01-14T22:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Два человека погибли, еще пять получили ранения в результате вооруженной агрессии со стороны ВСУ по Горловке во вторник, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Два человека погибли, еще пять мирных жителей Горловки ранены сегодня в результате киевской агрессии", - написал он в своем Telegram-канале.По данным Пушилина, в результате атак ВСУ с применением беспилотников в Никитовском и Центрально-Городском районе погибли двое мужчин. Кроме того, в центре города пять человек, включая двух сотрудников газовой службы, получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, уточнил он.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250114/bryansk-1993707103.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Стирол, Россия, Украина
При атаках ВСУ по Горловке погибли два человека
При атаках ВСУ по Горловке погибли два человека, пятеро ранены