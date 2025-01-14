https://ria.ru/20250114/gorlovka-1993740705.html

При атаках ВСУ по Горловке погибли два человека

При атаках ВСУ по Горловке погибли два человека - РИА Новости, 14.01.2025

При атаках ВСУ по Горловке погибли два человека

Два человека погибли, еще пять получили ранения в результате вооруженной агрессии со стороны ВСУ по Горловке во вторник, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T21:58:00+03:00

2025-01-14T21:58:00+03:00

2025-01-14T22:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

вооруженные силы украины

стирол

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/26/1532682621_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_6e2e117b3f60e6036b0afacd3e3abfe4.jpg

ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Два человека погибли, еще пять получили ранения в результате вооруженной агрессии со стороны ВСУ по Горловке во вторник, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Два человека погибли, еще пять мирных жителей Горловки ранены сегодня в результате киевской агрессии", - написал он в своем Telegram-канале.По данным Пушилина, в результате атак ВСУ с применением беспилотников в Никитовском и Центрально-Городском районе погибли двое мужчин. Кроме того, в центре города пять человек, включая двух сотрудников газовой службы, получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, уточнил он.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250114/bryansk-1993707103.html

https://ria.ru/20250114/genshtab-1993706121.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, стирол, россия, украина