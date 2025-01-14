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В Горловке при атаке беспилотника пострадали два человека - РИА Новости, 14.01.2025
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14:20 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/gorlovka-1993657592.html
В Горловке при атаке беспилотника пострадали два человека
В Горловке при атаке беспилотника пострадали два человека - РИА Новости, 14.01.2025
В Горловке при атаке беспилотника пострадали два человека
Два мирных жителя ранены в результате атаки украинского дрона в Горловке, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:20:00+03:00
2025-01-14T14:20:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 янв – РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате атаки украинского дрона в Горловке, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате атаки дрона украинских террористов по улице Интернациональной ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько. Позже он уточнил, что количество пострадавших в результате атаки украинского беспилотника возросло до двух. Ранее управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что примерно за час четыре дрона-камикадзе украинских войск атаковали Горловку, в том числе центр города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250113/gorlovka-1993473564.html
https://ria.ru/20240505/gorlovka-1944004432.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Происшествия
В Горловке при атаке беспилотника пострадали два человека

В Горловке при атаке беспилотника пострадали два мирных жителя

© Sputnik / Рамиз БахтияровАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 янв – РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате атаки украинского дрона в Горловке, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате атаки дрона украинских террористов по улице Интернациональной ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько.
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Позже он уточнил, что количество пострадавших в результате атаки украинского беспилотника возросло до двух.
Ранее управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что примерно за час четыре дрона-камикадзе украинских войск атаковали Горловку, в том числе центр города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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