https://ria.ru/20250114/gorlovka-1993657592.html

В Горловке при атаке беспилотника пострадали два человека

В Горловке при атаке беспилотника пострадали два человека - РИА Новости, 14.01.2025

В Горловке при атаке беспилотника пострадали два человека

Два мирных жителя ранены в результате атаки украинского дрона в Горловке, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T14:20:00+03:00

2025-01-14T14:20:00+03:00

2025-01-14T14:20:00+03:00

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 14 янв – РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате атаки украинского дрона в Горловке, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате атаки дрона украинских террористов по улице Интернациональной ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько. Позже он уточнил, что количество пострадавших в результате атаки украинского беспилотника возросло до двух. Ранее управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что примерно за час четыре дрона-камикадзе украинских войск атаковали Горловку, в том числе центр города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250113/gorlovka-1993473564.html

https://ria.ru/20240505/gorlovka-1944004432.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, происшествия