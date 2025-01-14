https://ria.ru/20250114/gorlovka-1993657592.html
В Горловке при атаке беспилотника пострадали два человека
В Горловке при атаке беспилотника пострадали два человека - РИА Новости, 14.01.2025
В Горловке при атаке беспилотника пострадали два человека
Два мирных жителя ранены в результате атаки украинского дрона в Горловке, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:20:00+03:00
2025-01-14T14:20:00+03:00
2025-01-14T14:20:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979487618_0:138:1347:896_1920x0_80_0_0_7c492a32b5931d720c00cb3c42db9665.jpg
ДОНЕЦК, 14 янв – РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате атаки украинского дрона в Горловке, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате атаки дрона украинских террористов по улице Интернациональной ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько. Позже он уточнил, что количество пострадавших в результате атаки украинского беспилотника возросло до двух. Ранее управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что примерно за час четыре дрона-камикадзе украинских войск атаковали Горловку, в том числе центр города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250113/gorlovka-1993473564.html
https://ria.ru/20240505/gorlovka-1944004432.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979487618_126:0:1321:896_1920x0_80_0_0_11e14ac8fc3242434951bd7bc5273eed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Происшествия
В Горловке при атаке беспилотника пострадали два человека
В Горловке при атаке беспилотника пострадали два мирных жителя