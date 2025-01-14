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Горловку атаковали дроны-камикадзе - РИА Новости, 14.01.2025
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14:09 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/gorlovka-1993655626.html
Горловку атаковали дроны-камикадзе
Горловку атаковали дроны-камикадзе - РИА Новости, 14.01.2025
Горловку атаковали дроны-камикадзе
Четыре дрона-камикадзе атаковали Горловку за час, в ряде городов ДНР, включая Донецк, объявлена ракетная опасность, сообщили в Telegram-канале управления... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:09:00+03:00
2025-01-14T14:09:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 янв – РИА Новости. Четыре дрона-камикадзе атаковали Горловку за час, в ряде городов ДНР, включая Донецк, объявлена ракетная опасность, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирована атака беспилотного летательного аппарата со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.50 – населенный пункт Горловка Никитовский район): беспилотный летательный аппарат-камикадзе… 13.15 – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): беспилотный летательный аппарат-камикадзе", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 13.25 и 13.40 еще два беспилотника-камикадзе нанесли удары по Никитовскому району Горловки. О последствиях пока не сообщается. Кроме того, управлением объявлена ракетная опасность в Донецке, Курахово, Угледаре, Марьинке, Селидове, Авдеевке и поселке Пантелеймоновка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
донецкая народная республика
донецк
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горловка, донецкая народная республика, донецк, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия
Горловку атаковали дроны-камикадзе

Горловку за час атаковали четыре дрона-камикадзе

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 янв – РИА Новости. Четыре дрона-камикадзе атаковали Горловку за час, в ряде городов ДНР, включая Донецк, объявлена ракетная опасность, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«
"Зафиксирована атака беспилотного летательного аппарата со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.50 – населенный пункт Горловка Никитовский район): беспилотный летательный аппарат-камикадзе… 13.15 – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): беспилотный летательный аппарат-камикадзе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 13.25 и 13.40 еще два беспилотника-камикадзе нанесли удары по Никитовскому району Горловки. О последствиях пока не сообщается.
Кроме того, управлением объявлена ракетная опасность в Донецке, Курахово, Угледаре, Марьинке, Селидове, Авдеевке и поселке Пантелеймоновка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкПроисшествия
 
 
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