https://ria.ru/20250114/gorlovka-1993655626.html
Горловку атаковали дроны-камикадзе
Горловку атаковали дроны-камикадзе - РИА Новости, 14.01.2025
Горловку атаковали дроны-камикадзе
Четыре дрона-камикадзе атаковали Горловку за час, в ряде городов ДНР, включая Донецк, объявлена ракетная опасность, сообщили в Telegram-канале управления... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:09:00+03:00
2025-01-14T14:09:00+03:00
2025-01-14T14:09:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 янв – РИА Новости. Четыре дрона-камикадзе атаковали Горловку за час, в ряде городов ДНР, включая Донецк, объявлена ракетная опасность, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирована атака беспилотного летательного аппарата со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.50 – населенный пункт Горловка Никитовский район): беспилотный летательный аппарат-камикадзе… 13.15 – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): беспилотный летательный аппарат-камикадзе", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 13.25 и 13.40 еще два беспилотника-камикадзе нанесли удары по Никитовскому району Горловки. О последствиях пока не сообщается. Кроме того, управлением объявлена ракетная опасность в Донецке, Курахово, Угледаре, Марьинке, Селидове, Авдеевке и поселке Пантелеймоновка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241213/ataka-1989163780.html
горловка
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, донецк, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия
Горловку атаковали дроны-камикадзе
Горловку за час атаковали четыре дрона-камикадзе