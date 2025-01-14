https://ria.ru/20250114/gorlovka-1993595562.html
Два дрона-камикадзе ВСУ атаковали Горловку
Два дрона-камикадзе ВСУ атаковали Горловку - РИА Новости, 14.01.2025
Два дрона-камикадзе ВСУ атаковали Горловку
Два украинских беспилотника-камикадзе нанесли удары по районам Горловки за один час, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T10:30:00+03:00
2025-01-14T10:30:00+03:00
2025-01-14T10:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 14 янв – РИА Новости. Два украинских беспилотника-камикадзе нанесли удары по районам Горловки за один час, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00:00 зафиксирована атака беспилотного летательного аппарата со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:45 – населенный пункт Горловка (Калининский район): беспилотный летательный аппарат-камикадзе… 09:50 – населенный пункт Горловка Никитовский район): беспилотный летательный аппарат-камикадзе", - говорится в Telegram-канале управления. Мэр Горловки Иван Приходько уточнил в своем Telegram-канале, что украинский беспилотник нанес удар по автомобилю в жилом массиве "Комсомолец" в Никитовском районе Горловки. О последствиях пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250113/gorlovka-1993498122.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько
Два дрона-камикадзе ВСУ атаковали Горловку
Два украинских беспилотника-камикадзе нанесли удары по Горловке