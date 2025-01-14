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Суд оштрафовал Google на восемь миллиардов рублей
Суд оштрафовал Google на восемь миллиардов рублей - РИА Новости, 14.01.2025
Суд оштрафовал Google на восемь миллиардов рублей
Чертановский суд Москвы оштрафовал на 8 миллиардов рублей компанию Google за уклонение от исполнения ранее назначенных административных наказаний, сообщили РИА... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:25:00+03:00
2025-01-14T14:25:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Чертановский суд Москвы оштрафовал на 8 миллиардов рублей компанию Google за уклонение от исполнения ранее назначенных административных наказаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."ГУГЛ ЛЛС (GOOGLE LLC) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания) и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 8 008 684 193 рублей 68 копеек", - рассказал собеседник агентства.Как ранее заявляли РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора, сумма штрафов, наложенных российским судом на компанию Google с 2021 года, превышает 34,5 миллиарда рублей.
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google, москва, происшествия, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Google, Москва, Происшествия, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Суд оштрафовал Google на восемь миллиардов рублей
Суд в Москве оштрафовал Google на восемь миллиардов рублей