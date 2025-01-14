https://ria.ru/20250114/gibdd-1993656668.html
Экс-главу ГИБДД Красноярского края арестовали за превышение полномочий
Экс-главу ГИБДД Красноярского края арестовали за превышение полномочий - РИА Новости, 14.01.2025
Экс-главу ГИБДД Красноярского края арестовали за превышение полномочий
Экс-начальника Госавтоинспекции Красноярского края Андрея Сиротинина арестовали на два месяца за превышение должностных полномочий, сообщает объединенная... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:17:00+03:00
2025-01-14T14:17:00+03:00
2025-01-14T14:18:00+03:00
происшествия
красноярский край
красноярск
угибдд
гибдд мвд рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
КРАСНОЯРСК, 14 янв – РИА Новости. Экс-начальника Госавтоинспекции Красноярского края Андрея Сиротинина арестовали на два месяца за превышение должностных полномочий, сообщает объединенная пресс-служба красноярских судов. Ранее краевая прокуратура проинформировала о задержании экс-начальника краевой УГИБДД. По версии следствия, весной 2024 года он дал указание своим подчиненным обеспечить успешную сдачу теоретической части экзамена на право управления транспортным средством своему знакомому, который выполнял ремонтные работы в его квартире. А другому знакомому, по данным прокуратуры, он помог избежать удаления тонировки с авто. "Центральный районный суд Красноярска избрал в отношении бывшего начальника ГИБДД Красноярского края Сиротинина Андрея Викторовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 13 марта 2025 года включительно", - говорится в сообщении. Отмечается, что Сиротинина будут содержать в СИЗО №1 в Красноярске. Сиротинин занимал должность начальника краевого УГИБДД с августа 2022 по ноябрь 2024 года.
https://ria.ru/20250110/sud-1993136835.html
https://ria.ru/20250110/arest-1993077719.html
красноярский край
красноярск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, красноярск, угибдд, гибдд мвд рф, россия
Происшествия, Красноярский край, Красноярск, УГИБДД, ГИБДД МВД РФ, Россия
Экс-главу ГИБДД Красноярского края арестовали за превышение полномочий
Экс-главу красноярского ГИБДД Сиротинина арестовали за превышение полномочий