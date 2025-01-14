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Экс-главу ГИБДД Красноярского края арестовали за превышение полномочий - РИА Новости, 14.01.2025
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14:17 14.01.2025 (обновлено: 14:18 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/gibdd-1993656668.html
Экс-главу ГИБДД Красноярского края арестовали за превышение полномочий
Экс-главу ГИБДД Красноярского края арестовали за превышение полномочий - РИА Новости, 14.01.2025
Экс-главу ГИБДД Красноярского края арестовали за превышение полномочий
Экс-начальника Госавтоинспекции Красноярского края Андрея Сиротинина арестовали на два месяца за превышение должностных полномочий, сообщает объединенная... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:17:00+03:00
2025-01-14T14:18:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 14 янв – РИА Новости. Экс-начальника Госавтоинспекции Красноярского края Андрея Сиротинина арестовали на два месяца за превышение должностных полномочий, сообщает объединенная пресс-служба красноярских судов. Ранее краевая прокуратура проинформировала о задержании экс-начальника краевой УГИБДД. По версии следствия, весной 2024 года он дал указание своим подчиненным обеспечить успешную сдачу теоретической части экзамена на право управления транспортным средством своему знакомому, который выполнял ремонтные работы в его квартире. А другому знакомому, по данным прокуратуры, он помог избежать удаления тонировки с авто. "Центральный районный суд Красноярска избрал в отношении бывшего начальника ГИБДД Красноярского края Сиротинина Андрея Викторовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 13 марта 2025 года включительно", - говорится в сообщении. Отмечается, что Сиротинина будут содержать в СИЗО №1 в Красноярске. Сиротинин занимал должность начальника краевого УГИБДД с августа 2022 по ноябрь 2024 года.
https://ria.ru/20250110/sud-1993136835.html
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Экс-главу ГИБДД Красноярского края арестовали за превышение полномочий

Экс-главу красноярского ГИБДД Сиротинина арестовали за превышение полномочий

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОЯРСК, 14 янв – РИА Новости. Экс-начальника Госавтоинспекции Красноярского края Андрея Сиротинина арестовали на два месяца за превышение должностных полномочий, сообщает объединенная пресс-служба красноярских судов.
Ранее краевая прокуратура проинформировала о задержании экс-начальника краевой УГИБДД. По версии следствия, весной 2024 года он дал указание своим подчиненным обеспечить успешную сдачу теоретической части экзамена на право управления транспортным средством своему знакомому, который выполнял ремонтные работы в его квартире. А другому знакомому, по данным прокуратуры, он помог избежать удаления тонировки с авто.
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"Центральный районный суд Красноярска избрал в отношении бывшего начальника ГИБДД Красноярского края Сиротинина Андрея Викторовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 13 марта 2025 года включительно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Сиротинина будут содержать в СИЗО №1 в Красноярске.
Сиротинин занимал должность начальника краевого УГИБДД с августа 2022 по ноябрь 2024 года.
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