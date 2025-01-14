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В Москве начался гала-концерт с участием мировых звезд оперы - РИА Новости, 14.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:57 14.01.2025 (обновлено: 21:01 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/gerzmava-1993723198.html
В Москве начался гала-концерт с участием мировых звезд оперы
В Москве начался гала-концерт с участием мировых звезд оперы - РИА Новости, 14.01.2025
В Москве начался гала-концерт с участием мировых звезд оперы
В Москве открылся международный музыкальный конкурс Хиблы Герзмавы. На гала-концерте в Московском академическом Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T19:57:00+03:00
2025-01-14T21:01:00+03:00
культура
хибла герзмава
владимир путин
москва
музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко
опера
новости культуры
президентский фонд культурных инициатив
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Москва, 14 янв - РИА Новости. В Москве открылся международный музыкальный конкурс Хиблы Герзмавы. На гала-концерте в Московском академическом Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко выступят Хибла Герзмава, Хосе Кура и "золотая оперная молодежь" - лауреаты первого конкурса вокалистов и концертмейстеров."Отрадно, что ваш замечательный проект, направленный на популяризацию лучших традиций музыкального искусства и поддержку одарённой молодёжи, состоялся, укрепил свой авторитет, - говорится в приветствии президента России Владимира Путина. - И сегодня Москва гостеприимно встречает участников из многих регионов России и зарубежных государств, объединённых общей творческой мечтой – достойно выступить на одной из ведущих театральных площадок нашей страны и мира, добиться серьёзных профессиональных успехов.Уверен, что нынешний конкурс пройдёт на высоком художественном, организационном уровне, запомнится тёплой, одухотворённой атмосферой, станет важным вкладом в развитие международных гуманитарных контактов".Конкурс, не имеющий аналогов в музыкальном мире, проходит во второй раз при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Особенность музыкального состязания в том, что к нему приглашаются не только певцы, но и концертмейстеры. Он проводится раз в два года и собирает лучших молодых певцов и пианистов из разных стран мира – от России и Европы до Китая, Монголии и Уганды. В этом году на участие в конкурсе поступило 978 заявок из 23 стран."Я очень счастлива, что у нас будет второй конкурс вокалистов и концертмейстеров, - говорит Хибла Герзмава, - и для меня максимально важно, что он очень сильный, с прекрасным профессиональным жюри, с очень интересной программой и для конкурсантов, и для зрителей, и для всех людей, кто любит классическую музыку, для всего музыкального сообщества".Специальным гостем торжественного гала-открытия станет Хосе Кура – выдающийся аргентинский тенор, дирижер, композитор и продюсер. Он единственный в своем роде музыкант, который сочетает виртуозное исполнение теноровых арий (особенно он известен партиями из опер Джузеппе Верди) с ариями для баритона. Хосе Кура не только выдающийся певец, но и дирижер - впервые в истории современной оперы именно Кура пел на сцене, сам дирижируя оркестром. Популярность певца побила все рекорды для классического музыканта. Он затмил в этом плане поп- и рок-звезд, записал платиновый диск "Песни о любви" и стал обладателем множества наград в области звукозаписи. Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров гордится тем, что Хосе Кура присоединился к коллегии жюри вокалистов и проведет мастер-классы для конкурсантов в рамках нового просветительского проекта "Уроки с мастерами". А 14 января на сцене МАМТ он исполнит свои коронные арии.Вместе с двумя грандиозными артистами на сцену выйдет "золотая оперная молодежь" - лауреаты первого Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава: Ольга Маслова, Вячеслав Васильев, Глеб Перязев, Ливей Хоу (Китай), Мария Лупарева, Екатерина Савинкова.В концерте примут участие концертмейстеры – лауреаты конкурса: Василий Попов, Марк Ваза, Елена Вардазарян (Армения).Сопровождать выступление солистов будет оркестр Московского Музыкального театра под управлением Арифа Дадашева. Режиссером яркого праздника музыки выступит художественный руководитель оперной труппы МАМТ и главный режиссер театра, народный артист России Александр Титель. Художник – народный художник РФ Владимир Арефьев. МАМТ – генеральный партнер и дом Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, он примет все мероприятия конкурса, который продлится с 14 до 24 января.
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хибла герзмава, владимир путин, москва, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко, опера, новости культуры, президентский фонд культурных инициатив, китай, джузеппе верди, культура-важное
Культура, Хибла Герзмава, Владимир Путин, Москва, Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Опера, Новости культуры, Президентский фонд культурных инициатив, Китай, Джузеппе Верди, Культура-Важное
В Москве начался гала-концерт с участием мировых звезд оперы

В Москве открылся гала-концерт мировых звезд на международном конкурсе Герзмавы

© Фото : Владислав ЛоктевХибла Герзмава
Хибла Герзмава - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Фото : Владислав Локтев
Хибла Герзмава
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Москва, 14 янв - РИА Новости. В Москве открылся международный музыкальный конкурс Хиблы Герзмавы. На гала-концерте в Московском академическом Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко выступят Хибла Герзмава, Хосе Кура и "золотая оперная молодежь" - лауреаты первого конкурса вокалистов и концертмейстеров.
«
"Отрадно, что ваш замечательный проект, направленный на популяризацию лучших традиций музыкального искусства и поддержку одарённой молодёжи, состоялся, укрепил свой авторитет, - говорится в приветствии президента России Владимира Путина. - И сегодня Москва гостеприимно встречает участников из многих регионов России и зарубежных государств, объединённых общей творческой мечтой – достойно выступить на одной из ведущих театральных площадок нашей страны и мира, добиться серьёзных профессиональных успехов.
«
Уверен, что нынешний конкурс пройдёт на высоком художественном, организационном уровне, запомнится тёплой, одухотворённой атмосферой, станет важным вкладом в развитие международных гуманитарных контактов".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГала-концерт в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
Гала-концерт в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Гала-концерт в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
Конкурс, не имеющий аналогов в музыкальном мире, проходит во второй раз при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Особенность музыкального состязания в том, что к нему приглашаются не только певцы, но и концертмейстеры. Он проводится раз в два года и собирает лучших молодых певцов и пианистов из разных стран мира – от России и Европы до Китая, Монголии и Уганды. В этом году на участие в конкурсе поступило 978 заявок из 23 стран.
«
"Я очень счастлива, что у нас будет второй конкурс вокалистов и концертмейстеров, - говорит Хибла Герзмава, - и для меня максимально важно, что он очень сильный, с прекрасным профессиональным жюри, с очень интересной программой и для конкурсантов, и для зрителей, и для всех людей, кто любит классическую музыку, для всего музыкального сообщества".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГала-концерт в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
Гала-концерт в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Гала-концерт в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
Специальным гостем торжественного гала-открытия станет Хосе Кура – выдающийся аргентинский тенор, дирижер, композитор и продюсер. Он единственный в своем роде музыкант, который сочетает виртуозное исполнение теноровых арий (особенно он известен партиями из опер Джузеппе Верди) с ариями для баритона. Хосе Кура не только выдающийся певец, но и дирижер - впервые в истории современной оперы именно Кура пел на сцене, сам дирижируя оркестром.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГала-концерт в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
Гала-концерт в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Гала-концерт в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
Популярность певца побила все рекорды для классического музыканта. Он затмил в этом плане поп- и рок-звезд, записал платиновый диск "Песни о любви" и стал обладателем множества наград в области звукозаписи. Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров гордится тем, что Хосе Кура присоединился к коллегии жюри вокалистов и проведет мастер-классы для конкурсантов в рамках нового просветительского проекта "Уроки с мастерами". А 14 января на сцене МАМТ он исполнит свои коронные арии.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОперная певица Хибла Герзмава (сопрано) и оперный певец Хосе Кура (тенор) выступают на гала-концерте в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ).
Гала-концерт в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
Оперная певица Хибла Герзмава (сопрано) и оперный певец Хосе Кура (тенор) выступают на гала-концерте в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ).
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 5
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГенеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов перед началом гала-концерта в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ).
Гала-концерт в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов перед началом гала-концерта в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ).
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 5
© Фото : Евгений Евтюхов

Гала-открытие Конкурса вокалистов и концертмейстеров

Гала-открытие первого Конкурса вокалистов и концертмейстеров

Гала-открытие Конкурса вокалистов и концертмейстеров

© Фото : Евгений Евтюхов
3 из 5
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель оперной труппы и главный режиссер Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) Александр Титель, оперная певица Хибла Герзмава (сопрано), генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов и генеральный директор МАМТ Андрей Борисов (слева направо) перед началом гала-концерта в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ).
Гала-концерт в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
Художественный руководитель оперной труппы и главный режиссер Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) Александр Титель, оперная певица Хибла Герзмава (сопрано), генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов и генеральный директор МАМТ Андрей Борисов (слева направо) перед началом гала-концерта в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ).
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 5
© Фото : Евгений ЕвтюховГала-открытие первого Конкурса вокалистов и концертмейстеров
Гала-открытие первого Конкурса вокалистов и концертмейстеров
Гала-открытие первого Конкурса вокалистов и концертмейстеров
© Фото : Евгений Евтюхов
5 из 5
Оперная певица Хибла Герзмава (сопрано) и оперный певец Хосе Кура (тенор) выступают на гала-концерте в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ).
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 5
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов перед началом гала-концерта в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ).
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 5

Гала-открытие Конкурса вокалистов и концертмейстеров

© Фото : Евгений Евтюхов
3 из 5
Художественный руководитель оперной труппы и главный режиссер Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) Александр Титель, оперная певица Хибла Герзмава (сопрано), генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов и генеральный директор МАМТ Андрей Борисов (слева направо) перед началом гала-концерта в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ).
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 5
Гала-открытие первого Конкурса вокалистов и концертмейстеров
© Фото : Евгений Евтюхов
5 из 5
Вместе с двумя грандиозными артистами на сцену выйдет "золотая оперная молодежь" - лауреаты первого Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава: Ольга Маслова, Вячеслав Васильев, Глеб Перязев, Ливей Хоу (Китай), Мария Лупарева, Екатерина Савинкова.
В концерте примут участие концертмейстеры – лауреаты конкурса: Василий Попов, Марк Ваза, Елена Вардазарян (Армения).
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОперная певица Екатерина Савинкова (сопрано) выступает на гала-концерте в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ).
Гала-концерт в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
Оперная певица Екатерина Савинкова (сопрано) выступает на гала-концерте в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ).
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГран-при Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава.
Гала-концерт в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
Гран-при Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель оперной труппы и главный режиссер Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) Александр Титель, оперная певица Хибла Герзмава (сопрано), генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов и генеральный директор МАМТ Андрей Борисов (слева направо) перед началом гала-концерта в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ).
Гала-концерт в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
Художественный руководитель оперной труппы и главный режиссер Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) Александр Титель, оперная певица Хибла Герзмава (сопрано), генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов и генеральный директор МАМТ Андрей Борисов (слева направо) перед началом гала-концерта в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ).
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 3
Оперная певица Екатерина Савинкова (сопрано) выступает на гала-концерте в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ).
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 3
Гран-при Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 3
Художественный руководитель оперной труппы и главный режиссер Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) Александр Титель, оперная певица Хибла Герзмава (сопрано), генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов и генеральный директор МАМТ Андрей Борисов (слева направо) перед началом гала-концерта в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ).
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 3
Сопровождать выступление солистов будет оркестр Московского Музыкального театра под управлением Арифа Дадашева. Режиссером яркого праздника музыки выступит художественный руководитель оперной труппы МАМТ и главный режиссер театра, народный артист России Александр Титель. Художник – народный художник РФ Владимир Арефьев. МАМТ – генеральный партнер и дом Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, он примет все мероприятия конкурса, который продлится с 14 до 24 января.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Путин поприветствовал участников конкурса вокалистов Хиблы Герзмавы
Вчера, 19:34
 
КультураХибла ГерзмаваВладимир ПутинМоскваМузыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-ДанченкоОпераНовости культурыПрезидентский фонд культурных инициативКитайДжузеппе ВердиКультура-Важное
 
 
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