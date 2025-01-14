https://ria.ru/20250114/gerzmava-1993723198.html

В Москве начался гала-концерт с участием мировых звезд оперы

В Москве начался гала-концерт с участием мировых звезд оперы - РИА Новости, 14.01.2025

В Москве начался гала-концерт с участием мировых звезд оперы

В Москве открылся международный музыкальный конкурс Хиблы Герзмавы. На гала-концерте в Московском академическом Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T19:57:00+03:00

2025-01-14T19:57:00+03:00

2025-01-14T21:01:00+03:00

культура

хибла герзмава

владимир путин

москва

музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко

опера

новости культуры

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Москва, 14 янв - РИА Новости. В Москве открылся международный музыкальный конкурс Хиблы Герзмавы. На гала-концерте в Московском академическом Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко выступят Хибла Герзмава, Хосе Кура и "золотая оперная молодежь" - лауреаты первого конкурса вокалистов и концертмейстеров."Отрадно, что ваш замечательный проект, направленный на популяризацию лучших традиций музыкального искусства и поддержку одарённой молодёжи, состоялся, укрепил свой авторитет, - говорится в приветствии президента России Владимира Путина. - И сегодня Москва гостеприимно встречает участников из многих регионов России и зарубежных государств, объединённых общей творческой мечтой – достойно выступить на одной из ведущих театральных площадок нашей страны и мира, добиться серьёзных профессиональных успехов.Уверен, что нынешний конкурс пройдёт на высоком художественном, организационном уровне, запомнится тёплой, одухотворённой атмосферой, станет важным вкладом в развитие международных гуманитарных контактов".Конкурс, не имеющий аналогов в музыкальном мире, проходит во второй раз при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Особенность музыкального состязания в том, что к нему приглашаются не только певцы, но и концертмейстеры. Он проводится раз в два года и собирает лучших молодых певцов и пианистов из разных стран мира – от России и Европы до Китая, Монголии и Уганды. В этом году на участие в конкурсе поступило 978 заявок из 23 стран."Я очень счастлива, что у нас будет второй конкурс вокалистов и концертмейстеров, - говорит Хибла Герзмава, - и для меня максимально важно, что он очень сильный, с прекрасным профессиональным жюри, с очень интересной программой и для конкурсантов, и для зрителей, и для всех людей, кто любит классическую музыку, для всего музыкального сообщества".Специальным гостем торжественного гала-открытия станет Хосе Кура – выдающийся аргентинский тенор, дирижер, композитор и продюсер. Он единственный в своем роде музыкант, который сочетает виртуозное исполнение теноровых арий (особенно он известен партиями из опер Джузеппе Верди) с ариями для баритона. Хосе Кура не только выдающийся певец, но и дирижер - впервые в истории современной оперы именно Кура пел на сцене, сам дирижируя оркестром. Популярность певца побила все рекорды для классического музыканта. Он затмил в этом плане поп- и рок-звезд, записал платиновый диск "Песни о любви" и стал обладателем множества наград в области звукозаписи. Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров гордится тем, что Хосе Кура присоединился к коллегии жюри вокалистов и проведет мастер-классы для конкурсантов в рамках нового просветительского проекта "Уроки с мастерами". А 14 января на сцене МАМТ он исполнит свои коронные арии.Вместе с двумя грандиозными артистами на сцену выйдет "золотая оперная молодежь" - лауреаты первого Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава: Ольга Маслова, Вячеслав Васильев, Глеб Перязев, Ливей Хоу (Китай), Мария Лупарева, Екатерина Савинкова.В концерте примут участие концертмейстеры – лауреаты конкурса: Василий Попов, Марк Ваза, Елена Вардазарян (Армения).Сопровождать выступление солистов будет оркестр Московского Музыкального театра под управлением Арифа Дадашева. Режиссером яркого праздника музыки выступит художественный руководитель оперной труппы МАМТ и главный режиссер театра, народный артист России Александр Титель. Художник – народный художник РФ Владимир Арефьев. МАМТ – генеральный партнер и дом Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, он примет все мероприятия конкурса, который продлится с 14 до 24 января.

https://ria.ru/20250114/putin-1993724751.html

москва

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

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