https://ria.ru/20250114/germaniya-1993572334.html

"К черту отсюда": в США испугались одного решения Германии

"К черту отсюда": в США испугались одного решения Германии - РИА Новости, 14.01.2025

"К черту отсюда": в США испугались одного решения Германии

Власти Германии могут попросить американских военных убраться с территории ФРГ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T05:28:00+03:00

2025-01-14T05:28:00+03:00

2025-01-14T15:26:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Власти Германии могут попросить американских военных убраться с территории ФРГ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Прошло 80 лет с окончания Второй мировой войны, а США все еще сохраняют военное присутствие в Германии. <...> В какой-то момент Германия скажет: "Эй, спасибо за помощь, Америка, убирайся к черту отсюда. Это наша страна, а не твоя", — предупредил эксперт.По мнению Джонсона, немецкая экономика вполне способна выдержать неожиданный разрыв с США даже в нынешних сложных для нее условиях. Нежелание Берлина конфликтовать с Вашингтоном связано не с экономической зависимостью Германии от Америки, а с простым страхом, подчеркнул аналитик.Более того, как отметил Джонсон, схожая судьба может ожидать американские базы в других странах Европы."В какой-то момент мы увидим растущую <...> волну в Европе с требованием к США убраться к черту. Это будет очередной сигнал о смене мирового порядка. <...> Штатам придется признать, что у нас многополярный мир", — предупредил он.Ранее в воскресенье депутат немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен заявила, что Германия не может позволить себе содержать на своей территории 37 тысяч американских военных. Она также призвала к выводу американского ядерного оружия и раскритиковала планы Вашингтона по развертыванию наступательных вооружений в ФРГ.

https://ria.ru/20250114/pistorius-1993564196.html

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в мире, германия, сша, европа, америка