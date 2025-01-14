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Генштаб ВСУ назвал решение о переводе авиатехников в пехоту вынужденным - РИА Новости, 14.01.2025
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17:53 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/genshtab-1993706121.html
Генштаб ВСУ назвал решение о переводе авиатехников в пехоту вынужденным
Генштаб ВСУ назвал решение о переводе авиатехников в пехоту вынужденным - РИА Новости, 14.01.2025
Генштаб ВСУ назвал решение о переводе авиатехников в пехоту вынужденным
Генштаб ВСУ назвал решение о переводе отдельных категорий личного состава военно-воздушных сил Украины в пехоту вынужденным шагом. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T17:53:00+03:00
2025-01-14T17:53:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Генштаб ВСУ назвал решение о переводе отдельных категорий личного состава военно-воздушных сил Украины в пехоту вынужденным шагом. Ранее во вторник депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что генштаб ВСУ для удержания фронта массово переводит техников и механиков воздушных сил ВС Украины в пехотные подразделения. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в свою очередь сообщил, что в пехоту также переводят специалистов из ПВО, выявляющих воздушные цели, или тех, кто обучает этому. "Остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы воздушных сил, обслуживающих самолеты, в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется. Воздушные силы ВС Украины, наоборот, наращивают штатное количество технического и летного персонала", - говорится в заявлении, опубликованном на странице генштаба в соцсети Facebooк*. При этом в ведомстве заявили, что отдельные категории личного состава воздушных сил все же переводят в сухопутные и десантно-штурмовые войска. "Ситуация на фронте непростая, на многих участках не хватает пехотинцев. Решение об усилении сухопутных бригад на передовой за счет военнослужащих из подразделений других родов и видов ВСУ является вынужденным шагом военного руководства для укрепления нашей обороны", - отметили в Генштабе. В ведомстве добавили, что главком ВСУ Александр Сырский запретил переводить с должностей специалистов высокотехнологичных специальностей и тех, которые прошли подготовку за рубежом на иностранных образцах вооружения и военной техники. Генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос 3 октября 2024 года заявил, что украинская пехота как отдельный род войск начинает вымирать, потому что "некому воевать". Британская газета Guardian со ссылкой на источники в украинских силах ПВО 21 декабря сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям противовоздушной обороны выделить еще больше людей для отправки на линию боевого соприкосновения в качестве пехоты. Позже Генштаб ВСУ опроверг информацию британских журналистов о переводе профильных специалистов, работающих с системами ПВО, в пехоту, заявив, что переназначения происходят согласно военно-учетными специальностям.* Деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, александр сырский, сергей кривонос, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Александр Сырский, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Генштаб ВСУ назвал решение о переводе авиатехников в пехоту вынужденным

Генштаб ВСУ объяснил перевод авиатехников в пехоту непростой ситуацией на фронте

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Генштаб ВСУ назвал решение о переводе отдельных категорий личного состава военно-воздушных сил Украины в пехоту вынужденным шагом.
Ранее во вторник депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что генштаб ВСУ для удержания фронта массово переводит техников и механиков воздушных сил ВС Украины в пехотные подразделения. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в свою очередь сообщил, что в пехоту также переводят специалистов из ПВО, выявляющих воздушные цели, или тех, кто обучает этому.
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"Остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы воздушных сил, обслуживающих самолеты, в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется. Воздушные силы ВС Украины, наоборот, наращивают штатное количество технического и летного персонала", - говорится в заявлении, опубликованном на странице генштаба в соцсети Facebooк*.
При этом в ведомстве заявили, что отдельные категории личного состава воздушных сил все же переводят в сухопутные и десантно-штурмовые войска. "Ситуация на фронте непростая, на многих участках не хватает пехотинцев. Решение об усилении сухопутных бригад на передовой за счет военнослужащих из подразделений других родов и видов ВСУ является вынужденным шагом военного руководства для укрепления нашей обороны", - отметили в Генштабе.
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В ведомстве добавили, что главком ВСУ Александр Сырский запретил переводить с должностей специалистов высокотехнологичных специальностей и тех, которые прошли подготовку за рубежом на иностранных образцах вооружения и военной техники.
Генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос 3 октября 2024 года заявил, что украинская пехота как отдельный род войск начинает вымирать, потому что "некому воевать". Британская газета Guardian со ссылкой на источники в украинских силах ПВО 21 декабря сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям противовоздушной обороны выделить еще больше людей для отправки на линию боевого соприкосновения в качестве пехоты. Позже Генштаб ВСУ опроверг информацию британских журналистов о переводе профильных специалистов, работающих с системами ПВО, в пехоту, заявив, что переназначения происходят согласно военно-учетными специальностям.
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