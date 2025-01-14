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В Израиле рассказали о переговорах по заложникам в Газе
В Израиле рассказали о переговорах по заложникам в Газе - РИА Новости, 14.01.2025
В Израиле рассказали о переговорах по заложникам в Газе
Сделка по урегулированию в секторе Газа и освобождению израильских заложников близка, но еще не достигнута, так как согласия со стороны палестинского движения... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T17:20:00+03:00
2025-01-14T17:20:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 янв - РИА Новости. Сделка по урегулированию в секторе Газа и освобождению израильских заложников близка, но еще не достигнута, так как согласия со стороны палестинского движения ХАМАС пока не получено, заявил во вторник официальный представитель израильского правительства Дэвид Менцер. "Израильская делегация высокого уровня в настоящее время находится в Дохе для продвижения соглашения по освобождению заложников... Премьер Израиля дал делегации широкий мандат на ведение переговоров. Со стороны Израиля делается все возможное для возвращения всех 98 заложников", - заявил Менцер на брифинге для журналистов. По словам представителя кабмина, на переговорах зафиксирован реальный и последовательный прогресс. "Мы приближаемся (к сделке - ред.), но она еще не достигнута. ХАМАС еще не дал согласия", - подчеркнул Менцер.
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в мире, израиль, доха, хамас, сектор газа, палестина
В мире, Израиль, Доха, ХАМАС, Сектор Газа, Палестина
В Израиле рассказали о переговорах по заложникам в Газе
Менцер заявил о приближении к сделке по освобождению израильских заложников