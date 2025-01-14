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В Германии заявили, что Россия всегда соблюдала контракты по поставкам газа - РИА Новости, 14.01.2025
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16:23 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/gaz-1993689301.html
В Германии заявили, что Россия всегда соблюдала контракты по поставкам газа
В Германии заявили, что Россия всегда соблюдала контракты по поставкам газа - РИА Новости, 14.01.2025
В Германии заявили, что Россия всегда соблюдала контракты по поставкам газа
Россия всегда соблюдала свои контрактные обязательства по поставкам газа, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T16:23:00+03:00
2025-01-14T16:23:00+03:00
германия
россия
украина
сара вагенкнехт
евросоюз
газпром
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия всегда соблюдала свои контрактные обязательства по поставкам газа, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в интервью радиостанции Deutschlandfunk. "Россия все это время продолжала поставлять газ через Украину. И Украина за год получила почти миллиард за счет транзитных пошлин. Украина сейчас перекрыла этот трубопровод, и это снова вызвало рост цен в ЕС. Россия исторически соблюдала контракты", - отметила Вагенкнехт. Именно из-за экономических санкций Европейского союза против России Германии пришлось полностью изменить свою систему энергоснабжения, заявила политик. В ФРГ сейчас не обеспечена безопасность энергоснабжения, а предприятия не инвестируют в такие страны, добавила она. "Нам следовало бы покупать (энергоносители – ред.) в соответствии с критерием самой низкой цены. То есть, если американцы будут поставлять нам газ по конкурентоспособным ценам, никто не будет против американского газа. Проблема в том, что мы иногда покупаем по ценам в три раза выше тех, которые платят американские предприятия, и, конечно, по намного более высоким ценам, чем те, которые мы должны были бы платить в России", - заявила лидер ССВ. Вагенкнехт считает, что Германии угрожает деиндустриализация. Чтобы ее избежать, необходимо снизить цены на энергоносители, модернизировать устаревшую инфраструктуру и реформировать систему образования в ФРГ, подчеркнула политик. Ранее "Газпром" сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. В последние годы Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным, во многом, санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций.
https://ria.ru/20241210/gas-1988422373.html
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германия, россия, украина, сара вагенкнехт, евросоюз, газпром, санкции в отношении россии, в мире
Германия, Россия, Украина, Сара Вагенкнехт, Евросоюз, Газпром, Санкции в отношении России, В мире
В Германии заявили, что Россия всегда соблюдала контракты по поставкам газа

Лидер ССВ Вагенкнехт: Россия всегда соблюдала контракты по поставкам газа

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия всегда соблюдала свои контрактные обязательства по поставкам газа, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
"Россия все это время продолжала поставлять газ через Украину. И Украина за год получила почти миллиард за счет транзитных пошлин. Украина сейчас перекрыла этот трубопровод, и это снова вызвало рост цен в ЕС. Россия исторически соблюдала контракты", - отметила Вагенкнехт.
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Именно из-за экономических санкций Европейского союза против России Германии пришлось полностью изменить свою систему энергоснабжения, заявила политик. В ФРГ сейчас не обеспечена безопасность энергоснабжения, а предприятия не инвестируют в такие страны, добавила она.
"Нам следовало бы покупать (энергоносители – ред.) в соответствии с критерием самой низкой цены. То есть, если американцы будут поставлять нам газ по конкурентоспособным ценам, никто не будет против американского газа. Проблема в том, что мы иногда покупаем по ценам в три раза выше тех, которые платят американские предприятия, и, конечно, по намного более высоким ценам, чем те, которые мы должны были бы платить в России", - заявила лидер ССВ.
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Вагенкнехт считает, что Германии угрожает деиндустриализация. Чтобы ее избежать, необходимо снизить цены на энергоносители, модернизировать устаревшую инфраструктуру и реформировать систему образования в ФРГ, подчеркнула политик.
Ранее "Газпром" сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
В последние годы Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным, во многом, санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций.
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ГерманияРоссияУкраинаСара ВагенкнехтЕвросоюзГазпромСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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