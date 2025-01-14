https://ria.ru/20250114/gaz-1993689301.html

В Германии заявили, что Россия всегда соблюдала контракты по поставкам газа

В Германии заявили, что Россия всегда соблюдала контракты по поставкам газа - РИА Новости, 14.01.2025

В Германии заявили, что Россия всегда соблюдала контракты по поставкам газа

Россия всегда соблюдала свои контрактные обязательства по поставкам газа, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T16:23:00+03:00

2025-01-14T16:23:00+03:00

2025-01-14T16:23:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия всегда соблюдала свои контрактные обязательства по поставкам газа, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в интервью радиостанции Deutschlandfunk. "Россия все это время продолжала поставлять газ через Украину. И Украина за год получила почти миллиард за счет транзитных пошлин. Украина сейчас перекрыла этот трубопровод, и это снова вызвало рост цен в ЕС. Россия исторически соблюдала контракты", - отметила Вагенкнехт. Именно из-за экономических санкций Европейского союза против России Германии пришлось полностью изменить свою систему энергоснабжения, заявила политик. В ФРГ сейчас не обеспечена безопасность энергоснабжения, а предприятия не инвестируют в такие страны, добавила она. "Нам следовало бы покупать (энергоносители – ред.) в соответствии с критерием самой низкой цены. То есть, если американцы будут поставлять нам газ по конкурентоспособным ценам, никто не будет против американского газа. Проблема в том, что мы иногда покупаем по ценам в три раза выше тех, которые платят американские предприятия, и, конечно, по намного более высоким ценам, чем те, которые мы должны были бы платить в России", - заявила лидер ССВ. Вагенкнехт считает, что Германии угрожает деиндустриализация. Чтобы ее избежать, необходимо снизить цены на энергоносители, модернизировать устаревшую инфраструктуру и реформировать систему образования в ФРГ, подчеркнула политик. Ранее "Газпром" сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. В последние годы Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным, во многом, санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций.

https://ria.ru/20241210/gas-1988422373.html

https://ria.ru/20250113/gaz-1993429076.html

https://ria.ru/20250113/gaz-1993434737.html

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германия, россия, украина, сара вагенкнехт, евросоюз, газпром, санкции в отношении россии, в мире