В Германии заявили, что Россия всегда соблюдала контракты по поставкам газа
Лидер ССВ Вагенкнехт: Россия всегда соблюдала контракты по поставкам газа
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия всегда соблюдала свои контрактные обязательства по поставкам газа, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
"Россия все это время продолжала поставлять газ через Украину. И Украина за год получила почти миллиард за счет транзитных пошлин. Украина сейчас перекрыла этот трубопровод, и это снова вызвало рост цен в ЕС. Россия исторически соблюдала контракты", - отметила Вагенкнехт.
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Именно из-за экономических санкций Европейского союза против России Германии пришлось полностью изменить свою систему энергоснабжения, заявила политик. В ФРГ сейчас не обеспечена безопасность энергоснабжения, а предприятия не инвестируют в такие страны, добавила она.
"Нам следовало бы покупать (энергоносители – ред.) в соответствии с критерием самой низкой цены. То есть, если американцы будут поставлять нам газ по конкурентоспособным ценам, никто не будет против американского газа. Проблема в том, что мы иногда покупаем по ценам в три раза выше тех, которые платят американские предприятия, и, конечно, по намного более высоким ценам, чем те, которые мы должны были бы платить в России", - заявила лидер ССВ.
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Вагенкнехт считает, что Германии угрожает деиндустриализация. Чтобы ее избежать, необходимо снизить цены на энергоносители, модернизировать устаревшую инфраструктуру и реформировать систему образования в ФРГ, подчеркнула политик.
Ранее "Газпром" сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
В последние годы Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным, во многом, санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций.