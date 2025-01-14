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Госдолг Франции никогда не был таким высоким, как при Макроне, заявил Байру - РИА Новости, 14.01.2025
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17:30 14.01.2025 (обновлено: 17:31 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/frantsiya-1993702237.html
Госдолг Франции никогда не был таким высоким, как при Макроне, заявил Байру
Госдолг Франции никогда не был таким высоким, как при Макроне, заявил Байру - РИА Новости, 14.01.2025
Госдолг Франции никогда не был таким высоким, как при Макроне, заявил Байру
Внешний долг Франции вырос на 12% с начала первого президентского срока Эммануэля Макрона в 2017 году, он никогда не был настолько высок, сообщил... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T17:30:00+03:00
2025-01-14T17:31:00+03:00
франция
эммануэль макрон
европа
франсуа байру
мишель барнье
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ПАРИЖ, 14 янв – РИА Новости. Внешний долг Франции вырос на 12% с начала первого президентского срока Эммануэля Макрона в 2017 году, он никогда не был настолько высок, сообщил премьер-министр страны Франсуа Байру."Франция никогда не находилась настолько в долгах, как сейчас. Необходимо отдать себе отчет в сверхзадолженности нашей страны и начать снижать внешний долг. При Эммануэле Макроне он вырос на 12%, это дамоклов меч, который висит над нашей социальной моделью. Всем французам нужна стабильность", - сказал Байру во время своей политической декларации в парламенте.Трансляция ведется на официальном сайте госоргана.Ранее Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что внешний долг Франции превысил 3,3 триллиона евро и достиг 113,7% ВВП. Во второй половине 2024 года он вырос на 72 миллиарда евро и теперь составляет рекордные 3,303 триллиона евро.Бывший премьер-министр Франции Мишель Барнье ранее сообщал, что обслуживание госдолга обходится Франции в 60 миллиардов евро в год.В декабре ему был выдвинут вотум недоверия, в частности, из-за разработанного им проекта бюджета "жесткой экономии".Законопроект о французском бюджете на 2025 год, представленный Барнье, предполагал введение режима "жесткой экономии". Барнье сообщил, что власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Он заявил, что власти намерены за счет вклада богатых граждан и крупных компаний снижать растущий госдолг Франции, из-за которого позиции Франции в Европе слабеют. Он также сообщил, что планирует сократить бюджетный дефицит с предполагаемых 6,1% до 5% ВВП в 2025 году и 3% ВВП - к 2029 году.
https://ria.ru/20250109/frantsija-1992970915.html
https://ria.ru/20241217/makron-1989706885.html
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франция, эммануэль макрон, европа, франсуа байру, мишель барнье
Франция, Эммануэль Макрон, Европа, Франсуа Байру, Мишель Барнье
Госдолг Франции никогда не был таким высоким, как при Макроне, заявил Байру

Премьер Байру заявил, что внешний долг Франции при Макроне вырос на 12 процентов

© РИА Новости / Александра Масальцева | Перейти в медиабанкЭйфелева башня
Эйфелева башня - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Александра Масальцева
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ПАРИЖ, 14 янв – РИА Новости. Внешний долг Франции вырос на 12% с начала первого президентского срока Эммануэля Макрона в 2017 году, он никогда не был настолько высок, сообщил премьер-министр страны Франсуа Байру.
«
"Франция никогда не находилась настолько в долгах, как сейчас. Необходимо отдать себе отчет в сверхзадолженности нашей страны и начать снижать внешний долг. При Эммануэле Макроне он вырос на 12%, это дамоклов меч, который висит над нашей социальной моделью. Всем французам нужна стабильность", - сказал Байру во время своей политической декларации в парламенте.
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Ранее Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что внешний долг Франции превысил 3,3 триллиона евро и достиг 113,7% ВВП. Во второй половине 2024 года он вырос на 72 миллиарда евро и теперь составляет рекордные 3,303 триллиона евро.
Бывший премьер-министр Франции Мишель Барнье ранее сообщал, что обслуживание госдолга обходится Франции в 60 миллиардов евро в год.
В декабре ему был выдвинут вотум недоверия, в частности, из-за разработанного им проекта бюджета "жесткой экономии".
Законопроект о французском бюджете на 2025 год, представленный Барнье, предполагал введение режима "жесткой экономии". Барнье сообщил, что власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Он заявил, что власти намерены за счет вклада богатых граждан и крупных компаний снижать растущий госдолг Франции, из-за которого позиции Франции в Европе слабеют. Он также сообщил, что планирует сократить бюджетный дефицит с предполагаемых 6,1% до 5% ВВП в 2025 году и 3% ВВП - к 2029 году.
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ФранцияЭммануэль МакронЕвропаФрансуа БайруМишель Барнье
 
 
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