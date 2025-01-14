https://ria.ru/20250114/frantsiya-1993702237.html

Госдолг Франции никогда не был таким высоким, как при Макроне, заявил Байру

Госдолг Франции никогда не был таким высоким, как при Макроне, заявил Байру - РИА Новости, 14.01.2025

Госдолг Франции никогда не был таким высоким, как при Макроне, заявил Байру

Внешний долг Франции вырос на 12% с начала первого президентского срока Эммануэля Макрона в 2017 году, он никогда не был настолько высок, сообщил... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T17:30:00+03:00

2025-01-14T17:30:00+03:00

2025-01-14T17:31:00+03:00

франция

эммануэль макрон

европа

франсуа байру

мишель барнье

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ПАРИЖ, 14 янв – РИА Новости. Внешний долг Франции вырос на 12% с начала первого президентского срока Эммануэля Макрона в 2017 году, он никогда не был настолько высок, сообщил премьер-министр страны Франсуа Байру."Франция никогда не находилась настолько в долгах, как сейчас. Необходимо отдать себе отчет в сверхзадолженности нашей страны и начать снижать внешний долг. При Эммануэле Макроне он вырос на 12%, это дамоклов меч, который висит над нашей социальной моделью. Всем французам нужна стабильность", - сказал Байру во время своей политической декларации в парламенте.Трансляция ведется на официальном сайте госоргана.Ранее Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что внешний долг Франции превысил 3,3 триллиона евро и достиг 113,7% ВВП. Во второй половине 2024 года он вырос на 72 миллиарда евро и теперь составляет рекордные 3,303 триллиона евро.Бывший премьер-министр Франции Мишель Барнье ранее сообщал, что обслуживание госдолга обходится Франции в 60 миллиардов евро в год.В декабре ему был выдвинут вотум недоверия, в частности, из-за разработанного им проекта бюджета "жесткой экономии".Законопроект о французском бюджете на 2025 год, представленный Барнье, предполагал введение режима "жесткой экономии". Барнье сообщил, что власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Он заявил, что власти намерены за счет вклада богатых граждан и крупных компаний снижать растущий госдолг Франции, из-за которого позиции Франции в Европе слабеют. Он также сообщил, что планирует сократить бюджетный дефицит с предполагаемых 6,1% до 5% ВВП в 2025 году и 3% ВВП - к 2029 году.

https://ria.ru/20250109/frantsija-1992970915.html

https://ria.ru/20241217/makron-1989706885.html

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Наталья Макарова

франция, эммануэль макрон, европа, франсуа байру, мишель барнье