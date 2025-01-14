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Фицо примет участие в заседании парламента по вотуму недоверия
Фицо примет участие в заседании парламента по вотуму недоверия - РИА Новости, 14.01.2025
Фицо примет участие в заседании парламента по вотуму недоверия
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что примет участие в заседании парламента по вопросу вотума недоверия его правительству, рекомендовал назначить... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T19:32:00+03:00
2025-01-14T19:32:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что примет участие в заседании парламента по вопросу вотума недоверия его правительству, рекомендовал назначить его на 21 января, следует из его заявления. "Самая подходящая дата для внеочередного заседания парламента о вотуме недоверия правительству, которое хочет инициировать оппозиция, - 21 января 2025 года. При том условии, что так решит исполняющий обязанности главы парламента Словакии Петер Жига. Подтверждаю, что приму участие на этом заседании как глава правительства", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России
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в мире, словакия, россия, роберт фицо, петер жига, facebook
В мире, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Петер Жига, Facebook
Фицо примет участие в заседании парламента по вотуму недоверия
Фицо предложил назначить заседание о вотуме недоверия 21 января