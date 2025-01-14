https://ria.ru/20250114/fitso-1993724597.html

Фицо примет участие в заседании парламента по вотуму недоверия

Фицо примет участие в заседании парламента по вотуму недоверия - РИА Новости, 14.01.2025

Фицо примет участие в заседании парламента по вотуму недоверия

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что примет участие в заседании парламента по вопросу вотума недоверия его правительству, рекомендовал назначить... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T19:32:00+03:00

2025-01-14T19:32:00+03:00

2025-01-14T19:33:00+03:00

в мире

словакия

россия

роберт фицо

петер жига

facebook

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946202191_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_596459a6728cf87fb0ebf554b955f1f7.jpg

БРАТИСЛАВА, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что примет участие в заседании парламента по вопросу вотума недоверия его правительству, рекомендовал назначить его на 21 января, следует из его заявления. "Самая подходящая дата для внеочередного заседания парламента о вотуме недоверия правительству, которое хочет инициировать оппозиция, - 21 января 2025 года. При том условии, что так решит исполняющий обязанности главы парламента Словакии Петер Жига. Подтверждаю, что приму участие на этом заседании как глава правительства", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20250111/konflikt-1993292941.html

словакия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, россия, роберт фицо, петер жига, facebook