https://ria.ru/20250114/fitso-1993645622.html

Словацкая оппозиция предложит вынести вотум недоверия правительству Фицо

Словацкая оппозиция предложит вынести вотум недоверия правительству Фицо - РИА Новости, 14.01.2025

Словацкая оппозиция предложит вынести вотум недоверия правительству Фицо

Словацкая оппозиция в ближайшие дни внесет в парламент предложение о вотуме недоверия правительству Роберта Фицо, заявил глава проевропейской партии... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T13:42:00+03:00

2025-01-14T13:42:00+03:00

2025-01-14T15:44:00+03:00

в мире

словакия

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 14 янв — РИА Новости. Словацкая оппозиция в ближайшие дни внесет в парламент предложение о вотуме недоверия правительству Роберта Фицо, заявил глава проевропейской партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка."Мы, все оппозиционные партии, будем подавать предложение о вотуме недоверия (правительству. — Прим. ред.) в ближайшие дни", — сказал он на пресс-конференции.В мероприятии приняли участие все оппозиционные партии, представленные в парламенте страны.Депутаты от оппозиции главным образом недовольны внешнеполитическим курсом премьера Словакии, который, по их мнению, отдаляет Братиславу от Брюсселя, способствуя ее изоляции от европейских партнеров. По словам Шимечки, помимо 71 оппозиционера критически к внешней политике Фицо настроены еще как минимум четыре депутата от партий, которые входят в правительственную коалицию.Для вынесения вотума недоверия правительству Словакии необходимы голоса не менее 76 из 150 депутатов парламента республики.Накануне словацкая делегация во главе с вице-спикером парламента Словакии, главой Словацкой национальной партии (SNS) Андреем Данко прибыла в Москву с визитом.Как отмечал Данко, это должно помочь восстановить отношения с Россией и станет продолжением диалога, который начал Фицо. Словацкий премьер не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО, и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.Кроме того, Фицо заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Политик называл необходимым диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.

https://ria.ru/20241227/fitso-1991753093.html

https://ria.ru/20250111/zelenskiy--1993287380.html

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в мире, словакия, роберт фицо