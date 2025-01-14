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Словацкая оппозиция предложит вынести вотум недоверия правительству Фицо - РИА Новости, 14.01.2025
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13:42 14.01.2025 (обновлено: 15:44 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/fitso-1993645622.html
Словацкая оппозиция предложит вынести вотум недоверия правительству Фицо
Словацкая оппозиция предложит вынести вотум недоверия правительству Фицо - РИА Новости, 14.01.2025
Словацкая оппозиция предложит вынести вотум недоверия правительству Фицо
Словацкая оппозиция в ближайшие дни внесет в парламент предложение о вотуме недоверия правительству Роберта Фицо, заявил глава проевропейской партии... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:42:00+03:00
2025-01-14T15:44:00+03:00
в мире
словакия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 14 янв — РИА Новости. Словацкая оппозиция в ближайшие дни внесет в парламент предложение о вотуме недоверия правительству Роберта Фицо, заявил глава проевропейской партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка."Мы, все оппозиционные партии, будем подавать предложение о вотуме недоверия (правительству. — Прим. ред.) в ближайшие дни", — сказал он на пресс-конференции.В мероприятии приняли участие все оппозиционные партии, представленные в парламенте страны.Депутаты от оппозиции главным образом недовольны внешнеполитическим курсом премьера Словакии, который, по их мнению, отдаляет Братиславу от Брюсселя, способствуя ее изоляции от европейских партнеров. По словам Шимечки, помимо 71 оппозиционера критически к внешней политике Фицо настроены еще как минимум четыре депутата от партий, которые входят в правительственную коалицию.Для вынесения вотума недоверия правительству Словакии необходимы голоса не менее 76 из 150 депутатов парламента республики.Накануне словацкая делегация во главе с вице-спикером парламента Словакии, главой Словацкой национальной партии (SNS) Андреем Данко прибыла в Москву с визитом.Как отмечал Данко, это должно помочь восстановить отношения с Россией и станет продолжением диалога, который начал Фицо. Словацкий премьер не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО, и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.Кроме того, Фицо заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Политик называл необходимым диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
https://ria.ru/20241227/fitso-1991753093.html
https://ria.ru/20250111/zelenskiy--1993287380.html
https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993413126.html
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в мире, словакия, роберт фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо
Словацкая оппозиция предложит вынести вотум недоверия правительству Фицо

Словацкая оппозиция внесет предложение о вотуме недоверия правительству Фицо

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 14 янв — РИА Новости. Словацкая оппозиция в ближайшие дни внесет в парламент предложение о вотуме недоверия правительству Роберта Фицо, заявил глава проевропейской партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка.
"Мы, все оппозиционные партии, будем подавать предложение о вотуме недоверия (правительству. — Прим. ред.) в ближайшие дни", — сказал он на пресс-конференции.
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В мероприятии приняли участие все оппозиционные партии, представленные в парламенте страны.
Депутаты от оппозиции главным образом недовольны внешнеполитическим курсом премьера Словакии, который, по их мнению, отдаляет Братиславу от Брюсселя, способствуя ее изоляции от европейских партнеров. По словам Шимечки, помимо 71 оппозиционера критически к внешней политике Фицо настроены еще как минимум четыре депутата от партий, которые входят в правительственную коалицию.
Для вынесения вотума недоверия правительству Словакии необходимы голоса не менее 76 из 150 депутатов парламента республики.
Накануне словацкая делегация во главе с вице-спикером парламента Словакии, главой Словацкой национальной партии (SNS) Андреем Данко прибыла в Москву с визитом.
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Как отмечал Данко, это должно помочь восстановить отношения с Россией и станет продолжением диалога, который начал Фицо.
Словацкий премьер не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО, и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.
Кроме того, Фицо заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Политик называл необходимым диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
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