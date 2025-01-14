https://ria.ru/20250114/estonija-1993605313.html

В Эстонии инициировали законопроект о закрытии границы с Россией

В Эстонии инициировали законопроект о закрытии границы с Россией - РИА Новости, 14.01.2025

В Эстонии инициировали законопроект о закрытии границы с Россией

Оппозиционная эстонская партия Isamaa инициировала законопроект о закрытии границы страны с Россией из-за якобы организованных РФ гибридных атак, сообщает... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T11:22:00+03:00

2025-01-14T11:22:00+03:00

2025-01-14T11:22:00+03:00

в мире

россия

эстония

финский залив

урмас рейнсалу

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Оппозиционная эстонская партия Isamaa инициировала законопроект о закрытии границы страны с Россией из-за якобы организованных РФ гибридных атак, сообщает телерадиокомпания ERR. "Партия Isamaa инициировала в понедельник законопроект, согласно которому парламент даст правительству указание закрыть эстонско-российскую границу. Лидер Isamaa Урмас Рейнсалу обосновал законопроект несколькими гибридными атаками, которые, по его словам, Россия организовала против Эстонии и её стран-союзниц", - говорится в сообщении. Рейнсалу также бездоказательно обвинил РФ в повреждении электрокабеля в Финском заливе в декабре, назвав это якобы провокациями со стороны России. По данным телерадиокомпании, он заявил, что с учетом нынешней ситуации в области безопасности уместно закрыть границу между Эстонией и Россией, утверждая, что у органов безопасности и эстонского правительства есть соответствующие технические возможности и правовые основания. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабели в Финском заливе. В конце декабря телерадиокомпании ERR сообщала. что министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что не считает закрытие границы страны с Россией необходимым шагом, поскольку это не решит проблемы безопасности.

https://ria.ru/20250106/bpla-1992623620.html

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эстония

финский залив

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в мире, россия, эстония, финский залив, урмас рейнсалу