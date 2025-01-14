https://ria.ru/20250114/es-1993736999.html

Россельхознадзор предупредил о запрете ввоза свиней из ЕС в Россию

Россельхознадзор предупредил о запрете ввоза свиней из ЕС в Россию - РИА Новости, 14.01.2025

Россельхознадзор предупредил о запрете ввоза свиней из ЕС в Россию

Россельхознадзор предупредил участников ВЭД, что из-за вспышки ящура в ФРГ поставки племенных свиней из всех стран ЕС в Россию невозможны, ведомство также... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T21:04:00+03:00

2025-01-14T21:04:00+03:00

2025-01-14T21:04:00+03:00

экономика

германия

россия

белоруссия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Россельхознадзор предупредил участников ВЭД, что из-за вспышки ящура в ФРГ поставки племенных свиней из всех стран ЕС в Россию невозможны, ведомство также присоединилось к ограничениям Белоруссии по поставкам животноводческой продукции из Германии, которые вступят в силу с 15 января 2025 года, следует из информации на сайте службы. Аграрное ведомство Германии официально 9 января 2025 года уведомило Всемирную организацию здоровья животных (ВОЗЖ) о регистрации первой с 1988 года вспышки ящура в стране. Болезнь зарегистрирована на земле Бранденбург в районе Меркиш-Одерланд у буйволов, напоминает Россельхознадзор. Отмечается, что это первая вспышка данного заболевания в ФРГ за последние 37 лет, а до этого последний случай на территории ЕС регистрировался в Болгарии в 2011 году у популяции дикого кабана. В ведомстве подчеркнули, что это могло произойти из-за "деградации ветеринарного надзора на внешних границах" и указывают, что по данным ВОЗЖ, очаги ящура регистрировались в Турции в 2024 году. Кроме того, Турция является перевалочным пунктом для доставки грузов на территорию Украины из неблагополучных по ящуру стран, например, Сирии или Судана. "Россельхознадзор обращает внимание участников внешнеэкономической деятельности, что в связи со вспышкой ящура на территории Германии поставки племенных свиней из всех стран-членов Европейского Союза в данный момент невозможны", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что это связано с условиями, прописанными в ветеринарном сертификате на экспортируемых из Евросоюза в РФ племенных свиней. В частности, отмечает Россельхознадзор, пунктом 4.1 установлено: "Экспортируемые в Российскую Федерацию клинически здоровые племенные свиньи, рожденные и выращенные в ЕС, не вакцинированные против классической чумы свиней и болезни Ауески, происходят из хозяйств и/или административных территорий стран-членов ЕС, официально свободных от заразных болезней животных, в том числе ящура – в течение последних 12 месяцев на территории ЕС". "Россельхознадзор уже присоединился к ограничительным мерам, вводимым Белоруссией с 15 января 2025 года в отношении поставок животноводческой продукции немецкого происхождения", - добавляется в сообщении. Также указывается, что служба готова с 20 января 2025 года ввести более широкие ограничения, чтобы избежать занос и распространение опасного заболевания в Россию, в том числе и транзит животноводческой продукции и восприимчивых животных в третьи страны.

https://ria.ru/20241231/kazakhstan-1992196630.html

https://ria.ru/20250113/belorussija-1993443245.html

https://ria.ru/20241010/zabolevanie-1977348594.html

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экономика, германия, россия, белоруссия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евросоюз, в мире