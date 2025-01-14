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В Саратовской области ввели режим ЧС межмуниципального уровня - РИА Новости, 14.01.2025
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18:28 14.01.2025 (обновлено: 21:34 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/engels-1993711257.html
В Саратовской области ввели режим ЧС межмуниципального уровня
В Саратовской области ввели режим ЧС межмуниципального уровня - РИА Новости, 14.01.2025
В Саратовской области ввели режим ЧС межмуниципального уровня
Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня ввели в Саратовской области для ликвидации возгорания в городе Энгельсе, сообщил губернатор Роман Бусаргин... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T18:28:00+03:00
2025-01-14T21:34:00+03:00
происшествия
саратовская область
энгельс
роман бусаргин
саратов
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САРАТОВ, 14 янв — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня ввели в Саратовской области для ликвидации возгорания в городе Энгельсе, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале."Провели заседание оперативного штаба на месте возгорания в Энгельсе. Обсудили со специалистами текущую ситуацию, они предпринимают все необходимое. Принято решение ввести режим ЧС межмуниципального уровня. Это необходимо для оперативного взаимодействия служб и консолидации всех сил и средств для ликвидации возгорания", — написал он.Ответственным за координацию на месте назначили начальника управления региональной безопасности правительства области Юрия Юрина.Ранее Бусаргин сообщал, что во вторник массированная атака БПЛА привела к повреждениям на двух промышленных предприятиях в Саратове и его городе-спутнике Энгельсе. ПВО ликвидировала большое количество целей, никто не пострадал. По словам главы региона, на предприятии в Энгельсе экстренные службы ликвидируют открытое горение, а в Саратове на промпредприятии его уже потушили.Как рассказал представитель экстренных служб, при попытке удара по промышленным объектам в Саратовской области задействовали как минимум пять украинских дронов.В школах Саратова и Энгельса занятия во вторник переводились в дистанционный формат. В среду уроки пройдут в обычном режиме.
https://ria.ru/20250114/saratov-1993600585.html
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происшествия, саратовская область, энгельс, роман бусаргин, саратов
Происшествия, Саратовская область, Энгельс, Роман Бусаргин, Саратов
В Саратовской области ввели режим ЧС межмуниципального уровня

В Саратовской области ввели ЧС межмуниципального уровня для ликвидации пожара

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramПлощадь пожара на промышленном предприятии в Энгельсе
Площадь пожара на промышленном предприятии в Энгельсе - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Площадь пожара на промышленном предприятии в Энгельсе
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САРАТОВ, 14 янв — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня ввели в Саратовской области для ликвидации возгорания в городе Энгельсе, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.
"Провели заседание оперативного штаба на месте возгорания в Энгельсе. Обсудили со специалистами текущую ситуацию, они предпринимают все необходимое. Принято решение ввести режим ЧС межмуниципального уровня. Это необходимо для оперативного взаимодействия служб и консолидации всех сил и средств для ликвидации возгорания", — написал он.
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Ответственным за координацию на месте назначили начальника управления региональной безопасности правительства области Юрия Юрина.
Ранее Бусаргин сообщал, что во вторник массированная атака БПЛА привела к повреждениям на двух промышленных предприятиях в Саратове и его городе-спутнике Энгельсе. ПВО ликвидировала большое количество целей, никто не пострадал.
По словам главы региона, на предприятии в Энгельсе экстренные службы ликвидируют открытое горение, а в Саратове на промпредприятии его уже потушили.
Как рассказал представитель экстренных служб, при попытке удара по промышленным объектам в Саратовской области задействовали как минимум пять украинских дронов.
В школах Саратова и Энгельса занятия во вторник переводились в дистанционный формат. В среду уроки пройдут в обычном режиме.
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ПроисшествияСаратовская областьЭнгельсРоман БусаргинСаратов
 
 
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