https://ria.ru/20250114/engels-1993711257.html

В Саратовской области ввели режим ЧС межмуниципального уровня

В Саратовской области ввели режим ЧС межмуниципального уровня - РИА Новости, 14.01.2025

В Саратовской области ввели режим ЧС межмуниципального уровня

Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня ввели в Саратовской области для ликвидации возгорания в городе Энгельсе, сообщил губернатор Роман Бусаргин... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T18:28:00+03:00

2025-01-14T18:28:00+03:00

2025-01-14T21:34:00+03:00

происшествия

саратовская область

энгельс

роман бусаргин

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САРАТОВ, 14 янв — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня ввели в Саратовской области для ликвидации возгорания в городе Энгельсе, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале."Провели заседание оперативного штаба на месте возгорания в Энгельсе. Обсудили со специалистами текущую ситуацию, они предпринимают все необходимое. Принято решение ввести режим ЧС межмуниципального уровня. Это необходимо для оперативного взаимодействия служб и консолидации всех сил и средств для ликвидации возгорания", — написал он.Ответственным за координацию на месте назначили начальника управления региональной безопасности правительства области Юрия Юрина.Ранее Бусаргин сообщал, что во вторник массированная атака БПЛА привела к повреждениям на двух промышленных предприятиях в Саратове и его городе-спутнике Энгельсе. ПВО ликвидировала большое количество целей, никто не пострадал. По словам главы региона, на предприятии в Энгельсе экстренные службы ликвидируют открытое горение, а в Саратове на промпредприятии его уже потушили.Как рассказал представитель экстренных служб, при попытке удара по промышленным объектам в Саратовской области задействовали как минимум пять украинских дронов.В школах Саратова и Энгельса занятия во вторник переводились в дистанционный формат. В среду уроки пройдут в обычном режиме.

https://ria.ru/20250114/saratov-1993600585.html

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происшествия, саратовская область, энгельс, роман бусаргин, саратов