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В Энгельсе восстанавливают водоснабжение после атаки БПЛА - РИА Новости, 14.01.2025
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09:00 14.01.2025 (обновлено: 10:33 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/engels-1993581832.html
В Энгельсе восстанавливают водоснабжение после атаки БПЛА
В Энгельсе восстанавливают водоснабжение после атаки БПЛА - РИА Новости, 14.01.2025
В Энгельсе восстанавливают водоснабжение после атаки БПЛА
Давление в сетях холодного водоснабжения в городе Энгельсе Саратовской области, которая подверглась атаке БПЛА, восстанавливается после перезапуска системы... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T09:00:00+03:00
2025-01-14T10:33:00+03:00
происшествия
энгельс
саратовская область
энгельсский район
михаил исаев
роман бусаргин
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САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Давление в сетях холодного водоснабжения в городе Энгельсе Саратовской области, которая подверглась атаке БПЛА, восстанавливается после перезапуска системы электроснабжения, сообщил глава Энгельсского района Михаил Исаев в Telegram-канале. "В настоящее время наблюдаются проблемы с давлением на сетях холодного водоснабжения. В связи с перезапуском системы электроснабжения, восстанавливается работа насосных станций", - написал Исаев. Глава Энгельсского района заверил, что давление на сетях холодного водоснабжения будет восстановлено в ближайшее время.Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщал об угрозе атаки БПЛА в регионе, экстренные службы области приведены в полную готовность. По его словам, в результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе. В школах Саратова и его города-спутника Энгельса школьные занятия пройдут в дистанционном режиме.
https://ria.ru/20250114/engels-1993573094.html
энгельс
саратовская область
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происшествия, энгельс, саратовская область, энгельсский район, михаил исаев, роман бусаргин
Происшествия, Энгельс, Саратовская область, Энгельсский район, Михаил Исаев, Роман Бусаргин
В Энгельсе восстанавливают водоснабжение после атаки БПЛА

В Энгельсе устраняют проблемы с подачей холодной воды после налета дронов

© Fotolia / JJСмеситель на кухне
Смеситель на кухне - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Fotolia / JJ
Смеситель на кухне. Архивное фото
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САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Давление в сетях холодного водоснабжения в городе Энгельсе Саратовской области, которая подверглась атаке БПЛА, восстанавливается после перезапуска системы электроснабжения, сообщил глава Энгельсского района Михаил Исаев в Telegram-канале.
"В настоящее время наблюдаются проблемы с давлением на сетях холодного водоснабжения. В связи с перезапуском системы электроснабжения, восстанавливается работа насосных станций", - написал Исаев.
Глава Энгельсского района заверил, что давление на сетях холодного водоснабжения будет восстановлено в ближайшее время.
Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщал об угрозе атаки БПЛА в регионе, экстренные службы области приведены в полную готовность. По его словам, в результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе. В школах Саратова и его города-спутника Энгельса школьные занятия пройдут в дистанционном режиме.
ПВО - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В Энгельсе из-за атаки БПЛА получило повреждения промышленное предприятие
05:46
 
ПроисшествияЭнгельсСаратовская областьЭнгельсский районМихаил ИсаевРоман Бусаргин
 
 
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