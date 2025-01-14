https://ria.ru/20250114/engels-1993581832.html

В Энгельсе восстанавливают водоснабжение после атаки БПЛА

В Энгельсе восстанавливают водоснабжение после атаки БПЛА - РИА Новости, 14.01.2025

В Энгельсе восстанавливают водоснабжение после атаки БПЛА

Давление в сетях холодного водоснабжения в городе Энгельсе Саратовской области, которая подверглась атаке БПЛА, восстанавливается после перезапуска системы... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T09:00:00+03:00

2025-01-14T09:00:00+03:00

2025-01-14T10:33:00+03:00

происшествия

энгельс

саратовская область

энгельсский район

михаил исаев

роман бусаргин

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САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Давление в сетях холодного водоснабжения в городе Энгельсе Саратовской области, которая подверглась атаке БПЛА, восстанавливается после перезапуска системы электроснабжения, сообщил глава Энгельсского района Михаил Исаев в Telegram-канале. "В настоящее время наблюдаются проблемы с давлением на сетях холодного водоснабжения. В связи с перезапуском системы электроснабжения, восстанавливается работа насосных станций", - написал Исаев. Глава Энгельсского района заверил, что давление на сетях холодного водоснабжения будет восстановлено в ближайшее время.Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщал об угрозе атаки БПЛА в регионе, экстренные службы области приведены в полную готовность. По его словам, в результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе. В школах Саратова и его города-спутника Энгельса школьные занятия пройдут в дистанционном режиме.

https://ria.ru/20250114/engels-1993573094.html

энгельс

саратовская область

энгельсский район

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Варвара Скокшина

происшествия, энгельс, саратовская область, энгельсский район, михаил исаев, роман бусаргин