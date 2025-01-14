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В Энгельсе из-за атаки БПЛА получило повреждения промышленное предприятие - РИА Новости, 14.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:46 14.01.2025 (обновлено: 06:34 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/engels-1993573094.html
В Энгельсе из-за атаки БПЛА получило повреждения промышленное предприятие
В Энгельсе из-за атаки БПЛА получило повреждения промышленное предприятие - РИА Новости, 14.01.2025
В Энгельсе из-за атаки БПЛА получило повреждения промышленное предприятие
При атаке дрона в Энгельсе получил повреждения промышленный объект, сообщил саратовский губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T05:46:00+03:00
2025-01-14T06:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
энгельс
саратовская область
роман бусаргин
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. При атаке дрона в Энгельсе получил повреждения промышленный объект, сообщил саратовский губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. Ранее глава региона предупреждал об угрозе налета беспилотника."В результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе. Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме", — отметил Бусаргин.
https://ria.ru/20250114/bespilotniki-1993572855.html
энгельс
саратовская область
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происшествия, энгельс, саратовская область, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энгельс, Саратовская область, Роман Бусаргин
В Энгельсе из-за атаки БПЛА получило повреждения промышленное предприятие

Губернатор Бусаргин сообщил о повреждении на промышленном предприятии в Энгельсе

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. При атаке дрона в Энгельсе получил повреждения промышленный объект, сообщил саратовский губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.
Ранее глава региона предупреждал об угрозе налета беспилотника.
"В результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе. Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме", — отметил Бусаргин.
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЭнгельсСаратовская областьРоман Бусаргин
 
 
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