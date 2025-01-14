https://ria.ru/20250114/engels-1993573094.html

В Энгельсе из-за атаки БПЛА получило повреждения промышленное предприятие

В Энгельсе из-за атаки БПЛА получило повреждения промышленное предприятие - РИА Новости, 14.01.2025

В Энгельсе из-за атаки БПЛА получило повреждения промышленное предприятие

При атаке дрона в Энгельсе получил повреждения промышленный объект, сообщил саратовский губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T05:46:00+03:00

2025-01-14T05:46:00+03:00

2025-01-14T06:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

энгельс

саратовская область

роман бусаргин

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. При атаке дрона в Энгельсе получил повреждения промышленный объект, сообщил саратовский губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. Ранее глава региона предупреждал об угрозе налета беспилотника."В результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе. Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме", — отметил Бусаргин.

https://ria.ru/20250114/bespilotniki-1993572855.html

энгельс

саратовская область

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Дарья Буймова

происшествия, энгельс, саратовская область, роман бусаргин