https://ria.ru/20250114/ekspert-1993633066.html
Эксперт: приход бизнеса из дружественных стран полезен для экономики
Эксперт: приход бизнеса из дружественных стран полезен для экономики - РИА Новости, 14.01.2025
Эксперт: приход бизнеса из дружественных стран полезен для экономики
Рост регистраций в России компаний из дружественных стран положительно сказывается на российской экономике – препятствует возникновению дефицита товаров и... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:16:00+03:00
2025-01-14T13:16:00+03:00
2025-01-14T13:16:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Рост регистраций в России компаний из дружественных стран положительно сказывается на российской экономике – препятствует возникновению дефицита товаров и способствует расширению внешнеэкономических связей, заявила РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Плеханова Анастасия Прикладова. Китайский бизнес стал чаще регистрировать компании в России, написала во вторник газета "Ведомости". По ее данным, количество среднемесячных регистраций юрлиц с участием его представителей выросло в 3,6 раза в 2022-2024 годах по отношению к уровню 2020-2021 годов: если до введения санкций оформлялось в среднем менее 40 компаний в месяц, то после уже 135-145. "В целом рост регистраций иностранных компаний из дружественных стран является положительным для экономики, поскольку препятствует дефициту товаров на российском рынке и способствует расширению внешнеэкономических связей России, а не изоляции нашей страны, как того хотели инициаторы санкций", - отмечает Прикладова. По ее словам, активность иностранных лиц из дружественных стран по регистрации компаний в России напрямую связана с санкционными ограничениями, прежде всего, в международных расчетах. Значительная часть таких компаний занимается оптовой торговлей. При этом они могут входить в цепочку посредников, помогая третьим организациям в осуществлении внешнеэкономической деятельности или самостоятельно поставляя товары на рынок РФ, в том числе в рамках механизма параллельного импорта, или представляя интересы зарубежных производителей, пояснила эксперт. "Главным образом, это представители китайских автомобильных брендов, которые настолько активно осваивают российский рынок, что обычный потребитель может уже потеряться в таком разнообразии марок автомобилей. Небольшие компании расширяют бизнес в России через торговые онлайн-площадки: так, среди продавцов чаще можно увидеть иностранные компании, в основном, китайские. Если им удается закрепиться на рынке, то следующим шагом может быть уже регистрация компании в РФ", - рассказала Прикладова. Помимо торговли, наблюдается расширение присутствия в сфере общественного питания, в особенности, ресторанов турецкой или китайской кухни, добавила она.
https://ria.ru/20250114/biznes-1993620485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рэу имени г. в. плеханова, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , россия
Твой бизнес, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Россия
Эксперт: приход бизнеса из дружественных стран полезен для экономики
Прикладова: приход бизнеса из дружественных стран полезен для экономики России
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Рост регистраций в России компаний из дружественных стран положительно сказывается на российской экономике – препятствует возникновению дефицита товаров и способствует расширению внешнеэкономических связей, заявила РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Плеханова Анастасия Прикладова.
Китайский бизнес стал чаще регистрировать компании в России, написала во вторник газета "Ведомости". По ее данным, количество среднемесячных регистраций юрлиц с участием его представителей выросло в 3,6 раза в 2022-2024 годах по отношению к уровню 2020-2021 годов: если до введения санкций оформлялось в среднем менее 40 компаний в месяц, то после уже 135-145.
"В целом рост регистраций иностранных компаний из дружественных стран является положительным для экономики, поскольку препятствует дефициту товаров на российском рынке и способствует расширению внешнеэкономических связей России, а не изоляции нашей страны, как того хотели инициаторы санкций", - отмечает Прикладова.
По ее словам, активность иностранных лиц из дружественных стран по регистрации компаний в России напрямую связана с санкционными ограничениями, прежде всего, в международных расчетах. Значительная часть таких компаний занимается оптовой торговлей. При этом они могут входить в цепочку посредников, помогая третьим организациям в осуществлении внешнеэкономической деятельности или самостоятельно поставляя товары на рынок РФ, в том числе в рамках механизма параллельного импорта, или представляя интересы зарубежных производителей, пояснила эксперт.
"Главным образом, это представители китайских автомобильных брендов, которые настолько активно осваивают российский рынок, что обычный потребитель может уже потеряться в таком разнообразии марок автомобилей. Небольшие компании расширяют бизнес в России через торговые онлайн-площадки: так, среди продавцов чаще можно увидеть иностранные компании, в основном, китайские. Если им удается закрепиться на рынке, то следующим шагом может быть уже регистрация компании в РФ", - рассказала Прикладова.
Помимо торговли, наблюдается расширение присутствия в сфере общественного питания, в особенности, ресторанов турецкой или китайской кухни, добавила она.