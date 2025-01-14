https://ria.ru/20250114/ekspert-1993633066.html

Эксперт: приход бизнеса из дружественных стран полезен для экономики

Эксперт: приход бизнеса из дружественных стран полезен для экономики - РИА Новости, 14.01.2025

Эксперт: приход бизнеса из дружественных стран полезен для экономики

Рост регистраций в России компаний из дружественных стран положительно сказывается на российской экономике – препятствует возникновению дефицита товаров и... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T13:16:00+03:00

2025-01-14T13:16:00+03:00

2025-01-14T13:16:00+03:00

твой бизнес

рэу имени г. в. плеханова

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993636945_0:68:2884:1690_1920x0_80_0_0_91cd26b6ed1d8053d25052e853f6aacf.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Рост регистраций в России компаний из дружественных стран положительно сказывается на российской экономике – препятствует возникновению дефицита товаров и способствует расширению внешнеэкономических связей, заявила РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Плеханова Анастасия Прикладова. Китайский бизнес стал чаще регистрировать компании в России, написала во вторник газета "Ведомости". По ее данным, количество среднемесячных регистраций юрлиц с участием его представителей выросло в 3,6 раза в 2022-2024 годах по отношению к уровню 2020-2021 годов: если до введения санкций оформлялось в среднем менее 40 компаний в месяц, то после уже 135-145. "В целом рост регистраций иностранных компаний из дружественных стран является положительным для экономики, поскольку препятствует дефициту товаров на российском рынке и способствует расширению внешнеэкономических связей России, а не изоляции нашей страны, как того хотели инициаторы санкций", - отмечает Прикладова. По ее словам, активность иностранных лиц из дружественных стран по регистрации компаний в России напрямую связана с санкционными ограничениями, прежде всего, в международных расчетах. Значительная часть таких компаний занимается оптовой торговлей. При этом они могут входить в цепочку посредников, помогая третьим организациям в осуществлении внешнеэкономической деятельности или самостоятельно поставляя товары на рынок РФ, в том числе в рамках механизма параллельного импорта, или представляя интересы зарубежных производителей, пояснила эксперт. "Главным образом, это представители китайских автомобильных брендов, которые настолько активно осваивают российский рынок, что обычный потребитель может уже потеряться в таком разнообразии марок автомобилей. Небольшие компании расширяют бизнес в России через торговые онлайн-площадки: так, среди продавцов чаще можно увидеть иностранные компании, в основном, китайские. Если им удается закрепиться на рынке, то следующим шагом может быть уже регистрация компании в РФ", - рассказала Прикладова. Помимо торговли, наблюдается расширение присутствия в сфере общественного питания, в особенности, ресторанов турецкой или китайской кухни, добавила она.

https://ria.ru/20250114/biznes-1993620485.html

https://ria.ru/20250113/biznes-1993530239.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рэу имени г. в. плеханова, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , россия