https://ria.ru/20250114/ekologi-1993748108.html

На Кубани планируют создать госпиталь для дельфинов

На Кубани планируют создать госпиталь для дельфинов - РИА Новости, 14.01.2025

На Кубани планируют создать госпиталь для дельфинов

Научно-экологический центр спасения дельфинов "Дельфа" ищет землю для возведения госпиталя из-за прогноза увеличения пострадавших китообразных после ЧП с... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T23:44:00+03:00

2025-01-14T23:44:00+03:00

2025-01-14T23:59:00+03:00

происшествия

керченский пролив

туапсинский район

сочи

крушение двух танкеров в керченском проливе

дельфины

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КРАСНОДАР, 14 янв - РИА Новости. Научно-экологический центр спасения дельфинов "Дельфа" ищет землю для возведения госпиталя из-за прогноза увеличения пострадавших китообразных после ЧП с танкерами, сообщается в Telegram-канале центра. Ранее директор "Дельфы" Татьяна Белей рассказала РИА Новости, что около 60 дельфинов погибли после разлива мазута в результате крушения танкеров "Волгонефть" в районе Керченского пролива, тела животных начали находить в Туапсинском районе и Сочи. "Ищем землю в Анапе или Новороссийске для возведения экстренного госпиталя для дельфинов! Мы ожидаем увеличение больных и пострадавших китообразных этой весной. Времени остается все меньше. В загрязненных акваториях выхаживать дельфинов на мелководье, как мы делали это раньше, будет невозможно", - сообщают экологи. Уточняется, что пострадавших необходимо перемещать в бассейны для стабилизации и проведения экстренного лечения. Речь идет об участке размером 5-7 соток или складском помещении от 500 квадратных метров и высотой от 5 метров, желательно не очень далеко от береговой линии. Для создания госпиталя также необходимо электричество, вода и водоотведение, два крытых бассейна с системами фильтрации, лабораторию, помещение для специалистов и волонтеров, кормокухни, оборудования, снаряжения, медикаментов. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Десятого января из "Волгонефти 239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

https://ria.ru/20241223/delfiny-1990783542.html

https://ria.ru/20250105/delfiny-1992586591.html

керченский пролив

туапсинский район

сочи

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, керченский пролив, туапсинский район, сочи, крушение двух танкеров в керченском проливе, дельфины