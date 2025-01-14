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На Кубани планируют создать госпиталь для дельфинов - РИА Новости, 14.01.2025
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23:44 14.01.2025 (обновлено: 23:59 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/ekologi-1993748108.html
На Кубани планируют создать госпиталь для дельфинов
На Кубани планируют создать госпиталь для дельфинов - РИА Новости, 14.01.2025
На Кубани планируют создать госпиталь для дельфинов
Научно-экологический центр спасения дельфинов "Дельфа" ищет землю для возведения госпиталя из-за прогноза увеличения пострадавших китообразных после ЧП с... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T23:44:00+03:00
2025-01-14T23:59:00+03:00
происшествия
керченский пролив
туапсинский район
сочи
крушение двух танкеров в керченском проливе
дельфины
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КРАСНОДАР, 14 янв - РИА Новости. Научно-экологический центр спасения дельфинов "Дельфа" ищет землю для возведения госпиталя из-за прогноза увеличения пострадавших китообразных после ЧП с танкерами, сообщается в Telegram-канале центра. Ранее директор "Дельфы" Татьяна Белей рассказала РИА Новости, что около 60 дельфинов погибли после разлива мазута в результате крушения танкеров "Волгонефть" в районе Керченского пролива, тела животных начали находить в Туапсинском районе и Сочи. "Ищем землю в Анапе или Новороссийске для возведения экстренного госпиталя для дельфинов! Мы ожидаем увеличение больных и пострадавших китообразных этой весной. Времени остается все меньше. В загрязненных акваториях выхаживать дельфинов на мелководье, как мы делали это раньше, будет невозможно", - сообщают экологи. Уточняется, что пострадавших необходимо перемещать в бассейны для стабилизации и проведения экстренного лечения. Речь идет об участке размером 5-7 соток или складском помещении от 500 квадратных метров и высотой от 5 метров, желательно не очень далеко от береговой линии. Для создания госпиталя также необходимо электричество, вода и водоотведение, два крытых бассейна с системами фильтрации, лабораторию, помещение для специалистов и волонтеров, кормокухни, оборудования, снаряжения, медикаментов. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Десятого января из "Волгонефти 239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
https://ria.ru/20241223/delfiny-1990783542.html
https://ria.ru/20250105/delfiny-1992586591.html
керченский пролив
туапсинский район
сочи
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происшествия, керченский пролив, туапсинский район, сочи, крушение двух танкеров в керченском проливе, дельфины
Происшествия, Керченский пролив, Туапсинский район, Сочи, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, дельфины
На Кубани планируют создать госпиталь для дельфинов

Центр спасения дельфинов на Кубани "Дельфа" планирует создать госпиталь

© Фото : Delfacenter/TelegramМассовый выброс азовок после разлива мазута в Краснодарском крае
Массовый выброс азовок после разлива мазута в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Фото : Delfacenter/Telegram
Массовый выброс азовок после разлива мазута в Краснодарском крае
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КРАСНОДАР, 14 янв - РИА Новости. Научно-экологический центр спасения дельфинов "Дельфа" ищет землю для возведения госпиталя из-за прогноза увеличения пострадавших китообразных после ЧП с танкерами, сообщается в Telegram-канале центра.
Ранее директор "Дельфы" Татьяна Белей рассказала РИА Новости, что около 60 дельфинов погибли после разлива мазута в результате крушения танкеров "Волгонефть" в районе Керченского пролива, тела животных начали находить в Туапсинском районе и Сочи.
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"Ищем землю в Анапе или Новороссийске для возведения экстренного госпиталя для дельфинов! Мы ожидаем увеличение больных и пострадавших китообразных этой весной. Времени остается все меньше. В загрязненных акваториях выхаживать дельфинов на мелководье, как мы делали это раньше, будет невозможно", - сообщают экологи.
Уточняется, что пострадавших необходимо перемещать в бассейны для стабилизации и проведения экстренного лечения.
Речь идет об участке размером 5-7 соток или складском помещении от 500 квадратных метров и высотой от 5 метров, желательно не очень далеко от береговой линии. Для создания госпиталя также необходимо электричество, вода и водоотведение, два крытых бассейна с системами фильтрации, лабораторию, помещение для специалистов и волонтеров, кормокухни, оборудования, снаряжения, медикаментов.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Десятого января из "Волгонефти 239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Погибший дельфин - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
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5 января, 15:54
 
ПроисшествияКерченский проливТуапсинский районСочиКрушение двух танкеров в Керченском проливедельфины
 
 
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