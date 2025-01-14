На Кубани планируют создать госпиталь для дельфинов
Центр спасения дельфинов на Кубани "Дельфа" планирует создать госпиталь
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КРАСНОДАР, 14 янв - РИА Новости. Научно-экологический центр спасения дельфинов "Дельфа" ищет землю для возведения госпиталя из-за прогноза увеличения пострадавших китообразных после ЧП с танкерами, сообщается в Telegram-канале центра.
Ранее директор "Дельфы" Татьяна Белей рассказала РИА Новости, что около 60 дельфинов погибли после разлива мазута в результате крушения танкеров "Волгонефть" в районе Керченского пролива, тела животных начали находить в Туапсинском районе и Сочи.
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"Ищем землю в Анапе или Новороссийске для возведения экстренного госпиталя для дельфинов! Мы ожидаем увеличение больных и пострадавших китообразных этой весной. Времени остается все меньше. В загрязненных акваториях выхаживать дельфинов на мелководье, как мы делали это раньше, будет невозможно", - сообщают экологи.
Уточняется, что пострадавших необходимо перемещать в бассейны для стабилизации и проведения экстренного лечения.
Речь идет об участке размером 5-7 соток или складском помещении от 500 квадратных метров и высотой от 5 метров, желательно не очень далеко от береговой линии. Для создания госпиталя также необходимо электричество, вода и водоотведение, два крытых бассейна с системами фильтрации, лабораторию, помещение для специалистов и волонтеров, кормокухни, оборудования, снаряжения, медикаментов.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Десятого января из "Волгонефти 239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.