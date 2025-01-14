https://ria.ru/20250114/ek-1993588943.html

В ЕК прокомментировали повреждения кабелей в Балтийском море

В ЕК прокомментировали повреждения кабелей в Балтийском море - РИА Новости, 14.01.2025

В ЕК прокомментировали повреждения кабелей в Балтийском море

Вице-председатель ЕК по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Виркуннен считает, что повторяющиеся повреждения подводных кабелей в... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T09:44:00+03:00

2025-01-14T09:44:00+03:00

2025-01-14T09:44:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Вице-председатель ЕК по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Виркуннен считает, что повторяющиеся повреждения подводных кабелей в Балтийском море не могут быть "только случайностью." "Это не может быть случайностью, если это происходит много раз в год", - заявила она в интервью агентству Блумберг. Во вторник в Финляндии начинается саммит стран НАТО балтийского региона, темой встречи станет безопасность, в том числе в вопросе защиты подводной инфраструктуры, а также увеличение присутствия альянса в Балтийском море. Темой встречи, как ожидается, станет безопасность региона Балтийского моря в свете недавних повреждений подводных кабелей. Участники саммита обсудят присутствие НАТО в Балтийском море и реагирование на угрозу, создаваемую танкерами, которые, по мнению западных стран, якобы причастны к перевозке российских энергоресурсов. Глава финского МИД Элина Валтонен уже сообщила, что НАТО направит в Балтийское море два корабля для мониторинга инфраструктуры. Премьер Швеции позднее заявил, что его страна отправит три корабля и один самолет для морского и воздушного наблюдения в рамках миссии альянса. Телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники указывал, что НАТО задействует до десяти кораблей для мониторинга инфраструктуры на Балтике. По итогам саммита, как ожидается, будет опубликовано совместное заявление об увеличении присутствия НАТО в Балтийском море и разработке технологий наблюдения, которые будут использоваться для отслеживания "подозрительных" судов. Кроме того, как пишут финские СМИ, в заявлении будут прописаны аспекты международного права, в рамках которых страны смогут осуществлять мониторинг Балтийского моря и препятствовать прохождению "подозрительных" судов. Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО. Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабели в Финском заливе, при этом финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.

https://ria.ru/20250109/nato-1992892052.html

https://ria.ru/20250107/nato-1992750241.html

https://ria.ru/20250103/shvetsiya-1992446802.html

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в мире, балтийское море, финляндия, швеция, николай патрушев, мария захарова, нато, еврокомиссия