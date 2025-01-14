https://ria.ru/20250114/efimov-1993533098.html

Ефимов: в Новой Москве завершается строительство пожарного депо

Ефимов: в Новой Москве завершается строительство пожарного депо - РИА Новости, 14.01.2025

Ефимов: в Новой Москве завершается строительство пожарного депо

В Коммунарке в Новой Москве завершается строительство пожарного депо площадью почти 3 тысячи квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T09:17:00+03:00

2025-01-14T09:17:00+03:00

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владимир жидкин

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В Коммунарке в Новой Москве завершается строительство пожарного депо площадью почти 3 тысячи квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, депо строят по программе "Безопасный город", которая является частью адресной инвестпрограммы Москвы."Новое пожарное депо площадью около 2,6 тысячи квадратных метров появится в поселке Воскресенское. Объект рассчитан на четыре машино-места. Сейчас готовность депо превышает 85%, закончить его строительство планируют этим летом", ‒ приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Вместе с этим объектом закончится реализация мероприятий по возведению пожарных депо в Новой Москве в рамках программы "Безопасный город".Как указывается в сообщении, в депо предусмотрены помещения для размещения пожарной техники и ее обслуживания, пункт связи, комнаты отдыха, учебные классы, тренажерный зал, а также кабинет фельдшера с процедурной. Кроме того, в его составе будет учебно-тренировочная башней со скалодромом.Ранее в Новой Москве завершили возведение пожарного депо на 4,2 тысячи "квадратов". Как рассказал глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, речь идет об объекте в деревне Картмазово, рассчитанном на шесть машин.Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что в этом депо будут работать 144 человека, в том числе 22 человека дежурной смены. Кроме объекта в деревне Картмазово, в 2024 году в ТиНАО возвели три пожарных депо суммарно на 10 машино-мест.

https://ria.ru/20250113/efimov-1993442930.html

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новая москва

москва

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