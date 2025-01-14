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Переговоры Путина и Трампа могут затянуться, заявил Дугин - РИА Новости, 14.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:48 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/dugin-1993735062.html
Переговоры Путина и Трампа могут затянуться, заявил Дугин
Переговоры Путина и Трампа могут затянуться, заявил Дугин - РИА Новости, 14.01.2025
Переговоры Путина и Трампа могут затянуться, заявил Дугин
От первых встреч президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа не стоит рассчитывать окончательного решения ситуации на Украине,... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T20:48:00+03:00
2025-01-14T20:48:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. От первых встреч президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа не стоит рассчитывать окончательного решения ситуации на Украине, эта ситуация может затянуться, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik отметил, что у пришедшего к власти Трампа и его сторонников отличное от нынешней администрации США отношение к Украине, у них "совершенно никогда не было симпатии к Зеленскому, они никогда не проклинали Россию". "Трамп с Путиным будут обсуждать это (ситуацию на Украине - ред.) на совершенно ином уровне... Два великих лидера, два по-настоящему суверенных правителя будут договариваться о тех проблемах, которые создали по сути не они, а им их противники, наши противники и противники Трампа", - сказал Дугин. Он также подчеркнул, что Украина дорога России, но "Трампу она безразлична", поэтому Путину придется убедительно объяснить избранному президенту США, что РФ рассматривает Украину как часть своей органической территории. "Ожидать от первых встреч между Путиным и Трампом какого-то окончательного решения ситуации на Украине я бы не рассчитывал… Может быть, эта ситуация затянется… Как только Путин объяснит убедительно, исторически, этнологически, религиоведчески, социологически, антропологически, культурологически Трампу, что Украина наш "штат", после этого можно рассчитывать на какие-то подвижки, но это не сразу", - заявил философ. Дугин также отметил, что нужны время и другие каналы связи с Вашингтоном, чтобы Трамп пришел в понимание украинской проблемы. По мнению Дугина, нужно менять стиль работы с новой администрацией Соединенных Штатов. "Останется уповать на личную мудрость, силу и психологическую выдержку нашего президента Владимира Владимировича Путина, который сейчас и, наверное, надолго является единственной личностью, единственной инстанцией, которая может непростые переговоры с Трампом вести", - подытожил он.
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украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, александр дугин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Александр Дугин, В мире
Переговоры Путина и Трампа могут затянуться, заявил Дугин

Дугин: первые встречи Путина и Трампа окончательно не решат ситуацию на Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. От первых встреч президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа не стоит рассчитывать окончательного решения ситуации на Украине, эта ситуация может затянуться, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
Философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik отметил, что у пришедшего к власти Трампа и его сторонников отличное от нынешней администрации США отношение к Украине, у них "совершенно никогда не было симпатии к Зеленскому, они никогда не проклинали Россию".
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"Трамп с Путиным будут обсуждать это (ситуацию на Украине - ред.) на совершенно ином уровне... Два великих лидера, два по-настоящему суверенных правителя будут договариваться о тех проблемах, которые создали по сути не они, а им их противники, наши противники и противники Трампа", - сказал Дугин.
Он также подчеркнул, что Украина дорога России, но "Трампу она безразлична", поэтому Путину придется убедительно объяснить избранному президенту США, что РФ рассматривает Украину как часть своей органической территории.
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"Ожидать от первых встреч между Путиным и Трампом какого-то окончательного решения ситуации на Украине я бы не рассчитывал… Может быть, эта ситуация затянется… Как только Путин объяснит убедительно, исторически, этнологически, религиоведчески, социологически, антропологически, культурологически Трампу, что Украина наш "штат", после этого можно рассчитывать на какие-то подвижки, но это не сразу", - заявил философ.
Дугин также отметил, что нужны время и другие каналы связи с Вашингтоном, чтобы Трамп пришел в понимание украинской проблемы. По мнению Дугина, нужно менять стиль работы с новой администрацией Соединенных Штатов.
"Останется уповать на личную мудрость, силу и психологическую выдержку нашего президента Владимира Владимировича Путина, который сейчас и, наверное, надолго является единственной личностью, единственной инстанцией, которая может непростые переговоры с Трампом вести", - подытожил он.
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