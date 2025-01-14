https://ria.ru/20250114/dugin-1993724393.html

Дугин оценил возможность переговоров Путина и Трампа в Индии

Дугин оценил возможность переговоров Путина и Трампа в Индии - РИА Новости, 14.01.2025

Дугин оценил возможность переговоров Путина и Трампа в Индии

Индия представляется очень интересной площадкой для возможных переговоров президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, страна РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T19:31:00+03:00

2025-01-14T19:31:00+03:00

2025-01-14T19:31:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Индия представляется очень интересной площадкой для возможных переговоров президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, страна занимает уникальное положение в большой геополитике, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Трамп ранее заявлял, что российский лидер изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил об открытости президента РФ к контактам с международными лидерами, в том числе с избранным лидером США. В Кремле также заявили, что предметной подготовки встречи Путина и Трампа пока нет, но есть политическая воля, "потому что такие контакты были бы весьма и весьма необходимы и целесообразны". В свою очередь, избранный глава США выразил желание встретиться "очень оперативно", но сначала ему самому нужно вступить в должность. "Площадкой (для переговоров лидеров РФ и США - ред.) может быть любая страна: и Сербия, и Турция, например, какие-то арабские страны. Но это будет слабым ходом и со стороны Трампа, и со стороны Путина, потому что в каком-то смысле мы будем заходить на чужую территорию… Единственное, из таких экстерриториальных площадок мне представляется очень интересной Индия. Индия сейчас занимает уникальное положение в большой геополитике и во внутренней геополитике для США", - заявил философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik. Он отметил, что избранный президент Соединённых Штатов Америки достаточно критично относится к Китаю и очень хорошо относится к Индии, кроме того, "трамписты" хотели бы перенести центр внимания в Южной Азии с КНР на Индию. "Индия сейчас оказалась такой державой, которая является неким балансирующим элементом между антагонизмом США и России… Индия настаивает на многополярном мире, на улучшении, сближении между Россией и США", - добавил Дугин. По мнению философа, лидеры России и США должны проводить переговоры на комфортной для них обоих территории. "Мне кажется, что Индия - прекрасное место. Может быть, начать с Индии, а потом я думаю, сильные, мужественные, абсолютно уверенные в себе лидеры России и США могут съездить друг к другу в гости", - сказал он.

https://ria.ru/20250113/peskov-1993450159.html

https://ria.ru/20250114/turtsiya-1993639041.html

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индия, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, александр дугин, в мире, украина