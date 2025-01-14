https://ria.ru/20250114/dtp-1993688410.html

На Киевском шоссе в Москве произошло массовое ДТП

На Киевском шоссе в Москве произошло массовое ДТП - РИА Новости, 14.01.2025

На Киевском шоссе в Москве произошло массовое ДТП

Грузовик и семь легковушек столкнулись на Киевском шоссе в новой Москве, на месте ДТП образовалась большая пробка, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T16:18:00+03:00

2025-01-14T16:18:00+03:00

2025-01-14T16:29:00+03:00

москва

происшествия

авто

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Грузовик и семь легковушек столкнулись на Киевском шоссе в новой Москве, на месте ДТП образовалась большая пробка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На 58-м километре Киевского шоссе произошло ДТП с участием грузовика и семи легковых машин", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате столкновения одна легковушка вылетела в кювет, образовалась пробка. "Перекрыта одна полоса в сторону Москвы", - добавил собеседник агентства.Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20241227/dtp-1991636937.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, происшествия, авто