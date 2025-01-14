https://ria.ru/20250114/dtp-1993688410.html
На Киевском шоссе в Москве произошло массовое ДТП
На Киевском шоссе в Москве произошло массовое ДТП - РИА Новости, 14.01.2025
На Киевском шоссе в Москве произошло массовое ДТП
Грузовик и семь легковушек столкнулись на Киевском шоссе в новой Москве, на месте ДТП образовалась большая пробка, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T16:18:00+03:00
2025-01-14T16:18:00+03:00
2025-01-14T16:29:00+03:00
москва
происшествия
авто
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Грузовик и семь легковушек столкнулись на Киевском шоссе в новой Москве, на месте ДТП образовалась большая пробка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На 58-м километре Киевского шоссе произошло ДТП с участием грузовика и семи легковых машин", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате столкновения одна легковушка вылетела в кювет, образовалась пробка. "Перекрыта одна полоса в сторону Москвы", - добавил собеседник агентства.Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20241227/dtp-1991636937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, авто
Москва, Происшествия, Авто
На Киевском шоссе в Москве произошло массовое ДТП
В Москве на Киевском шоссе столкнулись грузовик и семь легковых автомобилей