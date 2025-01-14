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На Киевском шоссе в Москве произошло массовое ДТП - РИА Новости, 14.01.2025
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16:18 14.01.2025 (обновлено: 16:29 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/dtp-1993688410.html
На Киевском шоссе в Москве произошло массовое ДТП
На Киевском шоссе в Москве произошло массовое ДТП - РИА Новости, 14.01.2025
На Киевском шоссе в Москве произошло массовое ДТП
Грузовик и семь легковушек столкнулись на Киевском шоссе в новой Москве, на месте ДТП образовалась большая пробка, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T16:18:00+03:00
2025-01-14T16:29:00+03:00
москва
происшествия
авто
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Грузовик и семь легковушек столкнулись на Киевском шоссе в новой Москве, на месте ДТП образовалась большая пробка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На 58-м километре Киевского шоссе произошло ДТП с участием грузовика и семи легковых машин", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате столкновения одна легковушка вылетела в кювет, образовалась пробка. "Перекрыта одна полоса в сторону Москвы", - добавил собеседник агентства.Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20241227/dtp-1991636937.html
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москва, происшествия, авто
Москва, Происшествия, Авто
На Киевском шоссе в Москве произошло массовое ДТП

В Москве на Киевском шоссе столкнулись грузовик и семь легковых автомобилей

© Фото : АГН "Москва"Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Фото : АГН "Москва"
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Грузовик и семь легковушек столкнулись на Киевском шоссе в новой Москве, на месте ДТП образовалась большая пробка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"На 58-м километре Киевского шоссе произошло ДТП с участием грузовика и семи легковых машин", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате столкновения одна легковушка вылетела в кювет, образовалась пробка. "Перекрыта одна полоса в сторону Москвы", - добавил собеседник агентства.
Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.
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