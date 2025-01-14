https://ria.ru/20250114/drony-1993679291.html

В херсонской Каховке беспилотник атаковал многоквартирный дом

В херсонской Каховке беспилотник атаковал многоквартирный дом - РИА Новости, 14.01.2025

В херсонской Каховке беспилотник атаковал многоквартирный дом

Украинские дроны атаковали центр города Каховка в Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T15:28:00+03:00

2025-01-14T15:28:00+03:00

2025-01-14T15:28:00+03:00

херсонская область

россия

каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Украинские дроны атаковали центр города Каховка в Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук в своем Telegram-канале. "Атака дроном в центре Каховки. Пострадавших нет. Налет продолжается", - написал Филипчук. Атака дрона пришлась по многоквартирному жилому дому. Глава города призвал население к бдительности. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20250114/gorlovka-1993657592.html

https://ria.ru/20240905/ataka-1970801311.html

херсонская область

россия

каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , россия, каховка