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В херсонской Каховке беспилотник атаковал многоквартирный дом - РИА Новости, 14.01.2025
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15:28 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/drony-1993679291.html
В херсонской Каховке беспилотник атаковал многоквартирный дом
В херсонской Каховке беспилотник атаковал многоквартирный дом - РИА Новости, 14.01.2025
В херсонской Каховке беспилотник атаковал многоквартирный дом
Украинские дроны атаковали центр города Каховка в Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:28:00+03:00
2025-01-14T15:28:00+03:00
херсонская область
россия
каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Украинские дроны атаковали центр города Каховка в Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук в своем Telegram-канале. "Атака дроном в центре Каховки. Пострадавших нет. Налет продолжается", - написал Филипчук. Атака дрона пришлась по многоквартирному жилому дому. Глава города призвал население к бдительности. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20250114/gorlovka-1993657592.html
https://ria.ru/20240905/ataka-1970801311.html
херсонская область
россия
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херсонская область , россия, каховка
Херсонская область , Россия, Каховка
В херсонской Каховке беспилотник атаковал многоквартирный дом

В центре херсонской Каховке беспилотник атаковал многоквартирный дом

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Украинские дроны атаковали центр города Каховка в Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук в своем Telegram-канале.
"Атака дроном в центре Каховки. Пострадавших нет. Налет продолжается", - написал Филипчук.
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В Горловке при атаке беспилотника пострадали два человека
14:20
Атака дрона пришлась по многоквартирному жилому дому. Глава города призвал население к бдительности.
Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Последствия атаки дронов в здании администрации села Малокаховка Херсонской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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5 сентября 2024, 13:05
 
Херсонская областьРоссияКаховка
 
 
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