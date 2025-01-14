https://ria.ru/20250114/drony-1993596019.html

Экстренные службы рассказали подробности атаки дронов в Саратовской области

Экстренные службы рассказали подробности атаки дронов в Саратовской области - РИА Новости, 14.01.2025

Экстренные службы рассказали подробности атаки дронов в Саратовской области

В попытках атаковать промышленные объекты на территории Саратовской области были задействованы как минимум пять украинских ударных беспилотников, рассказал РИА... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T10:35:00+03:00

2025-01-14T10:35:00+03:00

2025-01-14T10:48:00+03:00

саратовская область

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В попытках атаковать промышленные объекты на территории Саратовской области были задействованы как минимум пять украинских ударных беспилотников, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Утром губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА, средствами ПВО ликвидировано большое количество целей, но есть повреждения на двух промышленных предприятиях в этих городах."По состоянию на утро вторника зарегистрировано пять инцидентов с участием украинских ударных беспилотников в Саратовской области", - сказал собеседник агентства

https://ria.ru/20250113/gorlovka-1993555472.html

саратовская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

саратовская область, вооруженные силы украины, происшествия