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Экстренные службы рассказали подробности атаки дронов в Саратовской области - РИА Новости, 14.01.2025
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10:35 14.01.2025 (обновлено: 10:48 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/drony-1993596019.html
Экстренные службы рассказали подробности атаки дронов в Саратовской области
Экстренные службы рассказали подробности атаки дронов в Саратовской области - РИА Новости, 14.01.2025
Экстренные службы рассказали подробности атаки дронов в Саратовской области
В попытках атаковать промышленные объекты на территории Саратовской области были задействованы как минимум пять украинских ударных беспилотников, рассказал РИА... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T10:35:00+03:00
2025-01-14T10:48:00+03:00
саратовская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В попытках атаковать промышленные объекты на территории Саратовской области были задействованы как минимум пять украинских ударных беспилотников, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Утром губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА, средствами ПВО ликвидировано большое количество целей, но есть повреждения на двух промышленных предприятиях в этих городах."По состоянию на утро вторника зарегистрировано пять инцидентов с участием украинских ударных беспилотников в Саратовской области", - сказал собеседник агентства
https://ria.ru/20250113/gorlovka-1993555472.html
саратовская область
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саратовская область, вооруженные силы украины, происшествия
Саратовская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Экстренные службы рассказали подробности атаки дронов в Саратовской области

В атаке на Саратовскую область участвовали минимум пять ударных дронов ВСУ

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramСотрудник МЧС на месте возгорания на предприятии из-за атаки БПЛА в Саратовской области
Сотрудник МЧС на месте возгорания на предприятии из-за атаки БПЛА в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Сотрудник МЧС на месте возгорания на предприятии из-за атаки БПЛА в Саратовской области
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В попытках атаковать промышленные объекты на территории Саратовской области были задействованы как минимум пять украинских ударных беспилотников, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Утром губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА, средствами ПВО ликвидировано большое количество целей, но есть повреждения на двух промышленных предприятиях в этих городах.
"По состоянию на утро вторника зарегистрировано пять инцидентов с участием украинских ударных беспилотников в Саратовской области", - сказал собеседник агентства
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