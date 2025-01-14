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Экстренные службы рассказали подробности атаки дронов в Саратовской области
Экстренные службы рассказали подробности атаки дронов в Саратовской области - РИА Новости, 14.01.2025
Экстренные службы рассказали подробности атаки дронов в Саратовской области
В попытках атаковать промышленные объекты на территории Саратовской области были задействованы как минимум пять украинских ударных беспилотников, рассказал РИА... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T10:35:00+03:00
2025-01-14T10:35:00+03:00
2025-01-14T10:48:00+03:00
саратовская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В попытках атаковать промышленные объекты на территории Саратовской области были задействованы как минимум пять украинских ударных беспилотников, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Утром губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА, средствами ПВО ликвидировано большое количество целей, но есть повреждения на двух промышленных предприятиях в этих городах."По состоянию на утро вторника зарегистрировано пять инцидентов с участием украинских ударных беспилотников в Саратовской области", - сказал собеседник агентства
https://ria.ru/20250113/gorlovka-1993555472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратовская область, вооруженные силы украины, происшествия
Саратовская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Экстренные службы рассказали подробности атаки дронов в Саратовской области
В атаке на Саратовскую область участвовали минимум пять ударных дронов ВСУ