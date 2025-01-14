https://ria.ru/20250114/drony-1993578321.html

Над Орловской областью сбили 17 украинских дронов

Над Орловской областью сбили 17 украинских дронов - РИА Новости, 14.01.2025

Над Орловской областью сбили 17 украинских дронов

Силы ПВО ночью сбили 17 украинских дронов над Орловской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T08:13:00+03:00

2025-01-14T08:13:00+03:00

2025-01-14T08:16:00+03:00

орловская область

безопасность

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Силы ПВО ночью сбили 17 украинских дронов над Орловской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков."Этой ночью Орловская область подверглась массовой атаке – сбито 17 вражеских БПЛА. Благодаря надежной работе наших войск ПВО удалось избежать каких-либо повреждений и пострадавших. На всех местах происшествий работают оперативные службы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250114/bespilotnik-1993574134.html

орловская область

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Варвара Скокшина

орловская область, безопасность