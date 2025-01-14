https://ria.ru/20250114/drony-1993578321.html
Над Орловской областью сбили 17 украинских дронов
Над Орловской областью сбили 17 украинских дронов - РИА Новости, 14.01.2025
Над Орловской областью сбили 17 украинских дронов
Силы ПВО ночью сбили 17 украинских дронов над Орловской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T08:13:00+03:00
2025-01-14T08:13:00+03:00
2025-01-14T08:16:00+03:00
орловская область
безопасность
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Силы ПВО ночью сбили 17 украинских дронов над Орловской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков."Этой ночью Орловская область подверглась массовой атаке – сбито 17 вражеских БПЛА. Благодаря надежной работе наших войск ПВО удалось избежать каких-либо повреждений и пострадавших. На всех местах происшествий работают оперативные службы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250114/bespilotnik-1993574134.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, безопасность
Орловская область, Безопасность
Над Орловской областью сбили 17 украинских дронов
ПВО сбила 17 украинских дронов над Орловской областью