https://ria.ru/20250114/don-1993688061.html

В Ростове-на-Дону ликвидировали загрязнение реки Дон

В Ростове-на-Дону ликвидировали загрязнение реки Дон - РИА Новости, 14.01.2025

В Ростове-на-Дону ликвидировали загрязнение реки Дон

Загрязнение реки Дон в районе порта Ростова-на-Дону, где разлился растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов, было оперативно ликвидировано,... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T16:14:00+03:00

2025-01-14T16:14:00+03:00

2025-01-14T16:14:00+03:00

происшествия

дон

ростов-на-дону

алексей логвиненко

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993272427_0:176:462:436_1920x0_80_0_0_e78b289af2703556074f24bd1dbd3af4.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 янв - РИА Новости. Загрязнение реки Дон в районе порта Ростова-на-Дону, где разлился растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов, было оперативно ликвидировано, назначена проверка, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. На минувших выходных он проинформировал, что по Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов. На месте работали службы порта и федеральные службы. "В кратчайшие сроки все было ликвидировано. Применены специальные реагенты, впитывающие загрязнения", - сказал он. Логвиненко добавил, что в настоящее время надзорные органы проводят по факту ЧП проверку.

https://ria.ru/20250111/mazut-1993269031.html

дон

ростов-на-дону

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дон, ростов-на-дону, алексей логвиненко, россия