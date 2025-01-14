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В Ростове-на-Дону ликвидировали загрязнение реки Дон
В Ростове-на-Дону ликвидировали загрязнение реки Дон - РИА Новости, 14.01.2025
В Ростове-на-Дону ликвидировали загрязнение реки Дон
Загрязнение реки Дон в районе порта Ростова-на-Дону, где разлился растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов, было оперативно ликвидировано,... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T16:14:00+03:00
2025-01-14T16:14:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 янв - РИА Новости. Загрязнение реки Дон в районе порта Ростова-на-Дону, где разлился растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов, было оперативно ликвидировано, назначена проверка, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. На минувших выходных он проинформировал, что по Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов. На месте работали службы порта и федеральные службы. "В кратчайшие сроки все было ликвидировано. Применены специальные реагенты, впитывающие загрязнения", - сказал он. Логвиненко добавил, что в настоящее время надзорные органы проводят по факту ЧП проверку.
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происшествия, дон, ростов-на-дону, алексей логвиненко, россия
Происшествия, Дон, Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко, Россия
В Ростове-на-Дону ликвидировали загрязнение реки Дон
В Ростове-на-Дону ликвидировали загрязнение реки Дон, где разлился растворитель