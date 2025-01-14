https://ria.ru/20250114/dnr-1993689677.html

ВС России уничтожили склад с противотанковыми минами под Дзержинском

ВС России уничтожили склад с противотанковыми минами под Дзержинском - РИА Новости, 14.01.2025

ВС России уничтожили склад с противотанковыми минами под Дзержинском

Подразделение разведки Южного военного округа ударными беспилотниками уничтожило украинский прифронтовой склад с противотанковыми минами в районе Дзержинска... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T16:25:00+03:00

2025-01-14T16:25:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Подразделение разведки Южного военного округа ударными беспилотниками уничтожило украинский прифронтовой склад с противотанковыми минами в районе Дзержинска (бывший Торецк) и Новгородского (бывший Нью-Йорк) в ДНР, сообщил РИА Новости командир спецподразделения с позывным "Шмель". "Тринадцатого января 2025 года наш расчет беспилотников выявил между Торецком и Нью-Йорком замаскированный блиндажный склад ВСУ, в котором противник хранил большое количество противотанковых мин, предположительно ТМ-62. Операторы наших ударных БПЛА, используя одновременно несколько дронов для сброса и корректировки, с ювелирной точностью нанесли удар по цели, в результате чего склад был полностью уничтожен", - рассказал "Шмель". Он уточнил, что из-за детонации большого количества хранившегося на складе боекомплекта, были уничтожены расположенные рядом объекты противника вместе с укрывавшимся в них личным составом. Видео объективного контроля, на котором зафиксирован сброс боеприпаса с российского ударного коптера, а также уничтожение украинского склада с противотанковыми минами, переданы в распоряжение РИА Новости.

https://ria.ru/20250114/begstvo-1993667178.html

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Уничтожение склада ВСУ с минами в районе Дзержинска и Новгородского Разведчики ЮВО с помощью БПЛА уничтожили прифронтовый склад ВСУ с минами, расположенный в Районе Дзержинска и Новгородского, рассказал РИА Новости командир спецподразделения с позывным "Шмель" 2025-01-14T16:25 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

дзержинский, вооруженные силы рф, украина