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ВС России уничтожили склад с противотанковыми минами под Дзержинском - РИА Новости, 14.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:25 14.01.2025 (обновлено: 16:49 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/dnr-1993689677.html
ВС России уничтожили склад с противотанковыми минами под Дзержинском
ВС России уничтожили склад с противотанковыми минами под Дзержинском - РИА Новости, 14.01.2025
ВС России уничтожили склад с противотанковыми минами под Дзержинском
Подразделение разведки Южного военного округа ударными беспилотниками уничтожило украинский прифронтовой склад с противотанковыми минами в районе Дзержинска... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T16:25:00+03:00
2025-01-14T16:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
дзержинский
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Подразделение разведки Южного военного округа ударными беспилотниками уничтожило украинский прифронтовой склад с противотанковыми минами в районе Дзержинска (бывший Торецк) и Новгородского (бывший Нью-Йорк) в ДНР, сообщил РИА Новости командир спецподразделения с позывным "Шмель". "Тринадцатого января 2025 года наш расчет беспилотников выявил между Торецком и Нью-Йорком замаскированный блиндажный склад ВСУ, в котором противник хранил большое количество противотанковых мин, предположительно ТМ-62. Операторы наших ударных БПЛА, используя одновременно несколько дронов для сброса и корректировки, с ювелирной точностью нанесли удар по цели, в результате чего склад был полностью уничтожен", - рассказал "Шмель". Он уточнил, что из-за детонации большого количества хранившегося на складе боекомплекта, были уничтожены расположенные рядом объекты противника вместе с укрывавшимся в них личным составом. Видео объективного контроля, на котором зафиксирован сброс боеприпаса с российского ударного коптера, а также уничтожение украинского склада с противотанковыми минами, переданы в распоряжение РИА Новости.
https://ria.ru/20250114/begstvo-1993667178.html
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Уничтожение склада ВСУ с минами в районе Дзержинска и Новгородского
Разведчики ЮВО с помощью БПЛА уничтожили прифронтовый склад ВСУ с минами, расположенный в Районе Дзержинска и Новгородского, рассказал РИА Новости командир спецподразделения с позывным "Шмель"
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дзержинский, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Дзержинский, Вооруженные силы РФ, Украина
ВС России уничтожили склад с противотанковыми минами под Дзержинском

ВС России дронами уничтожили склад с противотанковыми минами под Дзержинском

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Подразделение разведки Южного военного округа ударными беспилотниками уничтожило украинский прифронтовой склад с противотанковыми минами в районе Дзержинска (бывший Торецк) и Новгородского (бывший Нью-Йорк) в ДНР, сообщил РИА Новости командир спецподразделения с позывным "Шмель".
"Тринадцатого января 2025 года наш расчет беспилотников выявил между Торецком и Нью-Йорком замаскированный блиндажный склад ВСУ, в котором противник хранил большое количество противотанковых мин, предположительно ТМ-62. Операторы наших ударных БПЛА, используя одновременно несколько дронов для сброса и корректировки, с ювелирной точностью нанесли удар по цели, в результате чего склад был полностью уничтожен", - рассказал "Шмель".
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Он уточнил, что из-за детонации большого количества хранившегося на складе боекомплекта, были уничтожены расположенные рядом объекты противника вместе с укрывавшимся в них личным составом.
Видео объективного контроля, на котором зафиксирован сброс боеприпаса с российского ударного коптера, а также уничтожение украинского склада с противотанковыми минами, переданы в распоряжение РИА Новости.
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Специальная военная операция на УкраинеДзержинскийВооруженные силы РФУкраина
 
 
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