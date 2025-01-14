https://ria.ru/20250114/dnr-1993682522.html

В ДНР заочно осудили латвийского наемника, воевавшего на стороне ВСУ

В ДНР заочно осудили латвийского наемника, воевавшего на стороне ВСУ - РИА Новости, 14.01.2025

В ДНР заочно осудили латвийского наемника, воевавшего на стороне ВСУ

Суд в Донецке заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима латвийского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, сообщает Генпрокуратура РФ. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T15:45:00+03:00

2025-01-14T15:45:00+03:00

2025-01-14T15:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

донецк

генеральная прокуратура рф

вооруженные силы украины

латвия

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Суд в Донецке заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима латвийского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, сообщает Генпрокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего гражданина Латвийской Республики Улдиса Волмарса. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. По информации Генпрокуратуры, с марта по август 2022 года Волмарс прибыл на Украину и добровольно вступил в интернациональный легион, где прошел военную подготовку и был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами к нему. Он принимал непосредственное участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого столкновения в качестве наемника. За это Волмарс получил материальное вознаграждение в размере более 375 тысяч рублей. "С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Волмарса к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20250111/ukraina-1993220085.html

https://ria.ru/20250109/telegraph-1992868099.html

россия

украина

донецк

латвия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, донецк, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины, латвия, донецкая народная республика