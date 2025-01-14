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В ДНР заочно осудили латвийского наемника, воевавшего на стороне ВСУ
В ДНР заочно осудили латвийского наемника, воевавшего на стороне ВСУ - РИА Новости, 14.01.2025
В ДНР заочно осудили латвийского наемника, воевавшего на стороне ВСУ
Суд в Донецке заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима латвийского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, сообщает Генпрокуратура РФ. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:45:00+03:00
2025-01-14T15:45:00+03:00
2025-01-14T15:46:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Суд в Донецке заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима латвийского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, сообщает Генпрокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего гражданина Латвийской Республики Улдиса Волмарса. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. По информации Генпрокуратуры, с марта по август 2022 года Волмарс прибыл на Украину и добровольно вступил в интернациональный легион, где прошел военную подготовку и был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами к нему. Он принимал непосредственное участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого столкновения в качестве наемника. За это Волмарс получил материальное вознаграждение в размере более 375 тысяч рублей. "С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Волмарса к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
https://ria.ru/20250111/ukraina-1993220085.html
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В ДНР заочно осудили латвийского наемника, воевавшего на стороне ВСУ
Суд в Донецке заочно приговорил латвийского наемника Волмарса к 14 годам колонии