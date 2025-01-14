https://ria.ru/20250114/dnr-1993635282.html

В ДНР заявили об освобождении почти всей территории Дзержинска

В ДНР заявили об освобождении почти всей территории Дзержинска - РИА Новости, 14.01.2025

В ДНР заявили об освобождении почти всей территории Дзержинска

Освобождено уже практически 95% территории Дзержинска (украинское название – Торецк) в ДНР, противник остается частично в районе шахты "Торецкая" и в частном... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T13:00:00+03:00

2025-01-14T13:00:00+03:00

2025-01-14T13:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

торецк

часов яр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Освобождено уже практически 95% территории Дзержинска (украинское название – Торецк) в ДНР, противник остается частично в районе шахты "Торецкая" и в частном секторе, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. В эфире Первого канала ему задали вопрос, действительно ли Торецк уже на 90% находится под контролем российской армии. "Я бы сказал, даже больше: уже на Новый год фактически (ВСУ выдавлены с территории города), кроме шахты "Торецкой" и небольшого участка частного сектора... Это уже идет за 95% и выше", - сказал Кимаковский. выразив уверенность, что ВСУ будут вынуждены оставить как Дзержинск, так и Часов Яр.

https://ria.ru/20250112/kurakhovo-1980950150.html

донецкая народная республика

торецк

часов яр

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, торецк, часов яр, вооруженные силы украины