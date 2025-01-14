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В ДНР заявили об освобождении почти всей территории Дзержинска
В ДНР заявили об освобождении почти всей территории Дзержинска - РИА Новости, 14.01.2025
В ДНР заявили об освобождении почти всей территории Дзержинска
Освобождено уже практически 95% территории Дзержинска (украинское название – Торецк) в ДНР, противник остается частично в районе шахты "Торецкая" и в частном... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:00:00+03:00
2025-01-14T13:00:00+03:00
2025-01-14T13:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
торецк
часов яр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Освобождено уже практически 95% территории Дзержинска (украинское название – Торецк) в ДНР, противник остается частично в районе шахты "Торецкая" и в частном секторе, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. В эфире Первого канала ему задали вопрос, действительно ли Торецк уже на 90% находится под контролем российской армии. "Я бы сказал, даже больше: уже на Новый год фактически (ВСУ выдавлены с территории города), кроме шахты "Торецкой" и небольшого участка частного сектора... Это уже идет за 95% и выше", - сказал Кимаковский. выразив уверенность, что ВСУ будут вынуждены оставить как Дзержинск, так и Часов Яр.
https://ria.ru/20250112/kurakhovo-1980950150.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, торецк, часов яр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Торецк, Часов Яр, Вооруженные силы Украины
В ДНР заявили об освобождении почти всей территории Дзержинска
Советник главы ДНР: освобождено почти 95 процентов территории Дзержинска