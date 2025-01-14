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В ДНР заявили об освобождении почти всей территории Дзержинска - РИА Новости, 14.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:00 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/dnr-1993635282.html
В ДНР заявили об освобождении почти всей территории Дзержинска
В ДНР заявили об освобождении почти всей территории Дзержинска - РИА Новости, 14.01.2025
В ДНР заявили об освобождении почти всей территории Дзержинска
Освобождено уже практически 95% территории Дзержинска (украинское название – Торецк) в ДНР, противник остается частично в районе шахты "Торецкая" и в частном... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:00:00+03:00
2025-01-14T13:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
торецк
часов яр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Освобождено уже практически 95% территории Дзержинска (украинское название – Торецк) в ДНР, противник остается частично в районе шахты "Торецкая" и в частном секторе, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. В эфире Первого канала ему задали вопрос, действительно ли Торецк уже на 90% находится под контролем российской армии. "Я бы сказал, даже больше: уже на Новый год фактически (ВСУ выдавлены с территории города), кроме шахты "Торецкой" и небольшого участка частного сектора... Это уже идет за 95% и выше", - сказал Кимаковский. выразив уверенность, что ВСУ будут вынуждены оставить как Дзержинск, так и Часов Яр.
https://ria.ru/20250112/kurakhovo-1980950150.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, торецк, часов яр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Торецк, Часов Яр, Вооруженные силы Украины
В ДНР заявили об освобождении почти всей территории Дзержинска

Советник главы ДНР: освобождено почти 95 процентов территории Дзержинска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Освобождено уже практически 95% территории Дзержинска (украинское название – Торецк) в ДНР, противник остается частично в районе шахты "Торецкая" и в частном секторе, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
В эфире Первого канала ему задали вопрос, действительно ли Торецк уже на 90% находится под контролем российской армии.
"Я бы сказал, даже больше: уже на Новый год фактически (ВСУ выдавлены с территории города), кроме шахты "Торецкой" и небольшого участка частного сектора... Это уже идет за 95% и выше", - сказал Кимаковский. выразив уверенность, что ВСУ будут вынуждены оставить как Дзержинск, так и Часов Яр.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаТорецкЧасов ЯрВооруженные силы Украины
 
 
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