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Жительницу Мариуполя задержали за призывы к терроризму
Жительницу Мариуполя задержали за призывы к терроризму - РИА Новости, 14.01.2025
Жительницу Мариуполя задержали за призывы к терроризму
Сотрудники ФСБ задержали в Донецкой Народной Республике (ДНР) жительницу Мариуполя, которая публично призывала людей к терроризму и экстремизму по национальному РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T09:00:00+03:00
2025-01-14T09:00:00+03:00
2025-01-14T15:48:00+03:00
происшествия
донецкая народная республика
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мариуполь
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали в Донецкой Народной Республике (ДНР) жительницу Мариуполя, которая публично призывала людей к терроризму и экстремизму по национальному признаку, после чего было возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал Штаба обороны ДНР."Следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по части второй статьи 205.2 и части второй статьи 280 УК России "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" и "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" соответственно", — заявили в ведомстве.Отмечается, что женщина неоднократно публиковала в социальных сетях призывы к насилию и террористической деятельности в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности.В январе ФСБ задержала жителя ДНР по подозрению в госизмене. Было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена".
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Задержание жительницы Мариуполя за призывы к терроризму и экстремизму
Задержание жительницы Мариуполя за призывы к терроризму и экстремизму
2025-01-14T09:00
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РИА Новости
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происшествия, донецкая народная республика, россия, мариуполь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жительницу Мариуполя задержали за призывы к терроризму
ФСБ задержала жительницу ДНР за призывы к терроризму