https://ria.ru/20250114/dnr-1993581714.html

Жительницу Мариуполя задержали за призывы к терроризму

Жительницу Мариуполя задержали за призывы к терроризму - РИА Новости, 14.01.2025

Жительницу Мариуполя задержали за призывы к терроризму

Сотрудники ФСБ задержали в Донецкой Народной Республике (ДНР) жительницу Мариуполя, которая публично призывала людей к терроризму и экстремизму по национальному РИА Новости, 14.01.2025

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2025-01-14T09:00:00+03:00

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происшествия

донецкая народная республика

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мариуполь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали в Донецкой Народной Республике (ДНР) жительницу Мариуполя, которая публично призывала людей к терроризму и экстремизму по национальному признаку, после чего было возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал Штаба обороны ДНР."Следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по части второй статьи 205.2 и части второй статьи 280 УК России "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" и "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" соответственно", — заявили в ведомстве.Отмечается, что женщина неоднократно публиковала в социальных сетях призывы к насилию и террористической деятельности в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности.В январе ФСБ задержала жителя ДНР по подозрению в госизмене. Было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена".

https://ria.ru/20241229/agent-1991970487.html

донецкая народная республика

россия

мариуполь

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Задержание жительницы Мариуполя за призывы к терроризму и экстремизму Задержание жительницы Мариуполя за призывы к терроризму и экстремизму 2025-01-14T09:00 true PT0M45S

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происшествия, донецкая народная республика, россия, мариуполь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)