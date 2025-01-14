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Войска "Днепра" поразили технику ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 14.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:35 14.01.2025 (обновлено: 14:36 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/dnepr-1993662172.html
Войска "Днепра" поразили технику ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Войска "Днепра" поразили технику ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 14.01.2025
Войска "Днепра" поразили технику ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 50 военных, три... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:35:00+03:00
2025-01-14T14:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 50 военных, три орудия полевой артиллерии, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Новопокровка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области, Приднепровское и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20250114/neskuchnoe-1993659225.html
россия
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россия, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Войска "Днепра" поразили технику ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Войска "Днепра" поразили живую силу ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 50 военных, три орудия полевой артиллерии, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Новопокровка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области, Приднепровское и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
14:27
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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