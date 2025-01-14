https://ria.ru/20250114/dnepr-1993662172.html

Войска "Днепра" поразили технику ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Войска "Днепра" поразили технику ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 14.01.2025

Войска "Днепра" поразили технику ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 50 военных, три... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T14:35:00+03:00

2025-01-14T14:35:00+03:00

2025-01-14T14:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 50 военных, три орудия полевой артиллерии, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Новопокровка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области, Приднепровское и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20250114/neskuchnoe-1993659225.html

россия

запорожская область

херсонская область

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россия, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина