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Войска "Днепра" поразили технику ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Войска "Днепра" поразили технику ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 14.01.2025
Войска "Днепра" поразили технику ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 50 военных, три... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:35:00+03:00
2025-01-14T14:35:00+03:00
2025-01-14T14:36:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 50 военных, три орудия полевой артиллерии, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Новопокровка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области, Приднепровское и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Войска "Днепра" поразили технику ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Войска "Днепра" поразили живую силу ВСУ в Запорожской и Херсонской областях